Francfort tente un rebond, l'éditeur Springer s'envole (Dax:+0,46%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait jeudi en hausse, le Dax rebondissant de 0,46% au lendemain d'un net recul, pour une séance à faibles volumes en ce jour férié et pouvant de fait produire quelques variations de cours erratiques.

A 07H30 GMT, l'indice vedette avançait de 54,5 points à 11.892,35 points et le MDax des valeurs moyennes s'appréciait de 0,53% à 24.882,84 points.

En ce jeudi d'Ascension, le marché observe qu'à un mois du sommet du G20, prévu à Osaka, la possibilité que les Etats-Unis et la Chine parviennent à un accord commercial d'ici là est mince.

Les tensions se sont encore intensifiées cette semaine: le géant des télécoms Huawei, accusé d'espionnage par Washington, a annoncé mercredi saisir la justice américaine pour annuler l'interdiction "tyrannique" faite aux administrations fédérales d'acheter ses équipements.

L'économie allemande n'a toutefois pas à craindre une pénurie d'approvisionnement en terres rares si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. "Nous considérons que les dangers à court et à moyen terme sont plutôt faibles", a déclaré Harald Elsner, géologue à l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles (BGR), cité par l'agence DPA.

Dans un contexte international potentiellement explosif, l'heure n'est pas à la prise de risques en achetant nombre d'actions.

L'exception ce jeudi étant l'action Springer, qui s'envolait de 20,18% à 54,20 euros sur le MDax. Le groupe de médias a annoncé mercredi soir être en négociations avec le fonds américain KKR en vue d'une entrée à son capital, ce qui pourrait entraîner la sortie de Bourse de l'éditeur du tabloïd Bild.

L'issue des négociations reste cependant incertaine car "la faisabilité juridique, fiscale et financière" doit encore être "étudiée en détail", a indiqué le groupe berlinois.

Sur fond d'actualité par ailleurs vierge, le Dax était provisoirement mené par Deutsche Bank qui s'offrait un rebond d'1,50% à 6,24 euros, suivi de Thyssenkrupp (+1,07% à 11,83 euros) et Infineon (+0,94% à 16,32 euros).

En queue de palmarès, l'heure était plutôt aux prises de bénéfices sur les titres Wirecard (-0,37% à 149,45 euros), Adidas (-0,35% à 257,70 euros) et Vonovia (-0,43% à 46,24 euros).

jpl/evs