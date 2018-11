Francfort tient mal la route après l'arrestation de Ghosn (Dax: -0,76%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi en baisse, le Dax cédant 0,76%, dans un marché crispé par les performances des valeurs technologiques américaines et un secteur automobile ébranlé après l'arrestation du patron de l'alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn.

Vers 08H30 GMT, l'indice vedette reculait de 85,00 points, à 11.159,54 points. Le MDax des valeurs moyennes était en baisse de 89,00% à 23.199,44 points.

"Plus on s'élève et plus dur sera la chute (...) A Wall Street les actions perdent de leur attractivité, en particulier les valeurs technologiques, même s'il y a encore de la marge d'ici à une véritable opération de liquidation", estime Milan Cutkovic, analyste chez Axi Traders, tandis que Apple a de nouveau pesé lundi sur Wall Street.

En Allemagne, le très central secteur automobile reculait, tout en restant en milieu de tableau, après à l'arrestation à Tokyo de Carlos Ghosn, patron de l'empire Renault-Nissan, pour des soupçons de dissimulation de revenus.

Volkswagen perdait 0,41% à 146,12 euros, Daimler 0,89% à 50,00 euros et BMW 0,72% à 99,30 euros.

La compagnie aérienne Lufthansa perdait 1,29% à 19,96 euros. Quelques vols d'Eurowings, sa filiale à bas coût, étaient perturbés mardi matin au départ et à destination de son hub allemand, Düsseldorf, en raison d'une grève de personnel de cabine.

SAP reculait de 0,40% à 88,59 euros. Le géant technologique allemand s'est offert la start-up parisienne Contextor, l'un des leaders du marché européen des "interactions augmentées en temps réel" (robotic process automation), utilisée notamment dans la relation client (chatbot). Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

BASF gagnait 2,33% à 67,41 euros. Le géant pharmaceutique et agrochimique publiait mardi sa nouvelle stratégie. Après le dernier avertissement sur résultats, les investisseurs attendent avec impatience de voir comment la société, aux prises notamment avec le faible niveau d'eau du Rhin, compte redresser la barre.

Deutsche Bank cédait 2,30% à 8,37 euros. La première banque allemande se retrouve impliquée plus que prévu dans l'énorme scandale de blanchiment de la Danske Bank, selon les déclarations d'un ancien employé de la banque danoise à la commission d'enquête parlementaire de son pays.

