Bourse de Francfort : Francfort toujours en panique face au coronavirus (Dax -3,19%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini jeudi en forte baisse, le Dax cédant 3,19% dans un marché toujours pris de panique face à l'épidémie du coronavirus.

L'indice vedette a reculé de 407,42 points pour finir à 12.367,46 points, portant les pertes depuis le début de la semaine à 8,92%. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 3,43%, à 26.196,77 points.

Le TecDax des valeurs technologiques a lâché 3,33% sur la séance et plus de 9% en quatre jours.

"La panique fait le tour du marché actions allemand", note l'analyste indépendant Timo Emden. "Les tentatives et efforts des politiques de minimiser le danger du coronavirus ne sont pas bien reçus."

"Entre plus haut historique et mini-crash, il y a tout en février", ajoute-t-il.

"La pression sur les cours est maintenue par de plus en plus de nouvelles infections et de mauvaises nouvelles économiques et sociales", ajoute Jochen Stanzl, de CMC Markets.

A son plus bas en séance, le Dax a brièvement atteint 12.211,63 points, soit plus de 10% de baisse par rapport à la clôture de vendredi dernier.

- DEUTSCHE BANK (-6,39% à 8,29 euros) et LUFTHANSA (-6,05% à 12,27 euros) sont en bas d'un tableau intégralement rouge. La compagnie aérienne, qui a annoncé cette semaine des mesures d'économies supplémentaires face à l'épidémie, affiche une chute de plus de 17% sur la semaine, soit la pire performance de l'indice.

- Le fournisseur d'énergie RWE (-0,06% à 32,55 euros) a fini quasiment à l'équilibre après avoir été en hausse une bonne partie de la séance.

- Au MDax, l'entreprise d'événementiel et de loisirs CTS EVENTIM (-3,81% à 49,44 euros) a cédé 16,49% en une semaine, reflet de l'aversion particulière des investisseurs pour les sociétés potentiellement les plus exposées à des quarantaines de masse.

ys/lth