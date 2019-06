Bourse de Francfort : Francfort tournée vers Osaka (Dax +0,42%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait vendredi en hausse à l'ouverture, le Dax gagnant 0,42%, dans un marché suspendu au sommet du G20 qui sera marqué par la rencontre samedi entre Donald Trump et Xi Jinping.

Vers 07H10 GMT, l'indice vedette progressait de 51,02 points, à 12.322,05 points. Le MDax des valeurs moyennes prenait de son côté 0,46% à 25.457,54 points.

En ce qui concerne le dossier commercial, les investisseurs peuvent encore être "optimistes", notent les analystes de DekaBank, même si "les avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et la Chine sont difficiles".

Les efforts des deux économies rivales pour parvenir à un accord commercial ont échoué en mai, suscitant ainsi beaucoup d'attentes quant à l'entretien Trump-Xi de samedi. Les investisseurs craignent l'impact d'une guerre commerciale sur la croissance mondiale.

Vendredi, le président américain Donald Trump a dit s'attendre à une rencontre "productive" avec son homologue chinois Xi Jinping en marge du G20 d'Osaka.

Côté valeurs, Volkswagen prenait 0,52% à 147,94 euros. Le constructeur automobile allemand introduit en bourse vendredi sa branche poids lourds Traton pour 27 euros le titre, soit en bas de la fourchette évoquée précédemment.

Si prix et valorisation sont en bas des fourchettes données il y a deux semaines, l'opération devrait néanmoins être l'une des plus grandes IPO européennes de l'année et se placer historiquement parmi les 10 plus grandes en Allemagne.

Deutsche Bank prenait 3,20% à 6,77 euros. La première banque allemande réussi le deuxième volet d'un test de résistance de la Banque centrale américaine (Fed).

Bayer retombait de 0,46% à 60,58 euros après avoir terminé en forte progression de 8,70% jeudi. Le groupe allemand avait donné des signes de vouloir changer de stratégie pour faire face aux multiples procédures judiciaires aux Etats-Unis visant l'herbicide controversé glyphosate.

ys/bp