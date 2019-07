Francfort voit les nuages s'accumuler (Dax:-2,18%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a fini mardi en forte baisse, le Dax cédant 2,18% dans un marché balloté entre des bilans d'entreprises, indicateurs décevants, et une nouvelle attaque de Donald Trump contre la Chine.

L'indice vedette a terminé en recul de 270,2 points à 12.147,24 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a cédé 1,71% à 25.806,90 points.

Le marché a été affecté par les propos du président américain, qui s'en est vivement pris mardi à la Chine en l'accusant de ne pas respecter les termes des négociations commerciales au moment où les discussions reprennent à Shanghai entre représentants des deux parties.

La baisse du climat des affaires en zone euro en juillet a en outre relancé les inquiétudes sur la croissance économique.

Les investisseurs attendent désormais la réunion à partir de mercredi de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait déboucher sur une baisse ses taux. La Banque centrale européenne pourrait l'imiter en septembre.

Des taux plus bas favorisent les achats d'actifs risqués comme les actions, faisant grimper la Bourse.

Or, la chute du jour du Dax montre "qu'en fin de compte, malgré les promesses de politique monétaire, le marché boursier réagit toujours aux données brutes sur les bénéfices d'entreprises, lesquels ont été dans l'ensemble assez décevants" ces dernières semaines, commente Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

- RWE (-0,74% à 24,30 euros): L'énergéticien allemand a revu à la hausse mardi ses prévisions de résultats financiers annuels, portés par la hausse de prix de l'énergie.

- BAYER (-3,66% à 57,16 euros): le groupe chimique et pharmaceutique a confirmé mardi ses objectifs annuels, avertissant cependant qu'ils étaient "de plus en plus ambitieux", après avoir publié un bénéfice net divisé par deux au deuxième trimestre, et indiqué que sa filiale Monsanto fait face à 18.400 requêtes déposées aux Etats-Unis contre l'herbicide au glyphosate.

- FRESENIUS MEDICAL CARE (-5,34% à 63,80 euros): la filiale du groupe de santé FRESENIUS SE (-2,13% à 44,94 euros), spécialisée dans la dialyse, a confirmé son objectif mais son bénéfice net a reculé de 74% par rapport à un chiffre de 2018 gonflé par des cessions d'actifs.

- LUFTHANSA (-6,02% à 14,21 euros): le géant européen du transport aérien a annoncé un bénéfice net en très forte baisse de 70% au deuxième trimestre, une féroce concurrence en Europe et des coûts plus élevés plombant la profitabilité.

jpl/alb