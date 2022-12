François Pinault achète le champagne Jacquesson

Paris (awp/afp) - Artémis Domaines, la société viticole du milliardaire français François Pinault, a fait l'acquisition de la maison de champagne Jacquesson, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

La société du milliardaire, déjà propriétaire entre autres du vin Château Latour et du champagne Henriot, devient "l'actionnaire unique" de la maison Jacquesson, dont il était actionnaire minoritaire depuis février 2022, précise le communiqué. La maison Jacquesson, fondée à Dizy, en Champagne, était jusqu'ici la propriété de la famille Chiquet, qui l'avait acquise en 1974. L'exploitation occupe 40 hectares et produit 300'000 bouteilles par an.

Jean Garandeau, directeur général de la maison Jacquesson depuis septembre 2022, conserve son pilotage. Jean-Hervé Chiquet, l'ancien propriétaire, continuera de siéger au conseil d'administration de la maison. Artémis Domaines a fusionné en octobre 2022 avec la maison familiale Henriot, qui en est devenue actionnaire minoritaire aux côtés de la famille Pinault, majoritaire.

La fusion avec Henriot avait pour finalité de créer "un acteur de référence dans le monde des très grands vins", où se joue une compétition féroce entre maisons, avait alors indiqué le directeur général d'Henriot, Gilles de Larouzière Henriot.

Avec l'acquisition du champagne Jacquesson, Artémis Domaines détient une dizaine de propriétés viticoles parmi lesquelles Château Latour et Clos de Tard en Bourgogne, Château Grillet dans la vallée du Rhône, Bouchard Père et Fils et Henriot en Champagne ainsi que Eisele Vineyard en Californie et Beaux Frères dans l'Oregon, aux Etats-Unis.

afp/j