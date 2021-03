Franke vend sa division Water Systems

Zurich (awp) - Le fabricant de matériel de cuisine Franke cède sa division Water Sytems à Equistone Partners Europe, société spécialisée dans le capital-investissement "pour des raisons stratégiques". Le montant de l'opération, qui devrait être conclue au premier semestre, n'a pas été dévoilé.

La transaction englobe les unités "Water Systems (WS) Commercial Group" et "KWC Group" ainsi que leurs istallations de production et de distribution en Suisse, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux Emirats arabes unis et en Chine, selon le communiqué paru mardi.

L'entreprise d'Aarburg précise que la branche Water Systems, qui fournit des systèmes pour des espaces sanitaires dans les secteurs public et commercial, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 192 millions de francs suisses. Elle compte environ 900 employés. La marque de robinetterie KWC fait partie du groupe Franke depuis 2013.

Franke se dit "bien positionné en Suisse" dans les équipements de salles de bains et des cuisines, d'après Patrik Wohlhauser, le directeur général du groupe argovien, cité dans le document. Mais il ambitionne de devenir l'un des trois principaux acteurs mondiaux dans chaque segment de marché où il opère. "Il est plus stratégique de concentrer les ressources et les compétences disponibles sur le marché déjà mondial des divisions Home Solutions, Foodservice Systems et Coffee Systems", quand développer à l'international Water Systems serait coûteux en termes "de ressources et de temps".

Equistone est décrit comme un investisseur "à long terme", selon le document.

ck/rp