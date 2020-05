Franklin Templeton : Louise Evans prend les fonctions de head of Asset Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Franklin Templeton a nommé Louise Evans aux fonctions de head of Asset Management de Franklin Real Asset Advisors (FRAA). Louise Evans, localisée à Londres, a intégré Franklin Templeton en mars 2020. Elle sera responsable de la gestion d'actifs des portefeuilles européens de FRAA, dans le domaine de l’infrastructure sociale et l’immobilier traditionnel. Elle travaillera, avec l'équipe d'acquisition, à la souscription et au contrôle préalable de nouveaux investissements.En outre, elle pilotera la performance d'investissement de biens existants en mettant en oeuvre des business plans au niveau des actifs, des politiques environnementales et sociales, ainsi que des stratégies commerciales et marketing.