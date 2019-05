Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Franklin Templeton a rejoint l'Investor Advisory Group (IAG) du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), un rassemblement d'investisseurs institutionnels et de gestionnaires d'actifs qui s'est engagé à améliorer la transparence en matière de développement durable pour les investisseurs.L'annonce faite à la réunion du IAG à Londres reflète la nécessité croissante des normes comptables du SASB en matière de développement durable pour les investisseurs institutionnels du monde, avec l'arrivée de nouveaux représentants du Canada, de la France, du Japon, de la Norvège et du Royaume-Uni.“Nous souhaitons la bienvenue à Julie Moret, responsable de l'ESG de Franklin Templeton, au sein de cet important groupe qui apporte ses précieux conseils et son expertise au SASB. " a déclaré Madelyn Antoncic, directrice générale de la SASB.