Franklin Templeton lance deux nouveaux ETF axés sur l'alimentation, la santé et le bien-être

Franklin Templeton lance deux nouveaux ETF thématiques durables pour les investisseurs européens : le Franklin Future of Food UCITS ETF et le Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF. Avec ces nouvelles offres, la gamme d'ETF de Franklin Templeton compte désormais trois ETF thématiques et dix ETF conformes à l'article 82 de la directive SFDR. Ces deux ETF suivent respectivement la performance de l'indice Solactive Sustainable Food et de l'indice Solactive Sustainable Health and Wellness.



L'indice Solactive Sustainable Food est conçu pour offrir une exposition aux sociétés du secteur alimentaire qui utilisent la technologie, des pratiques de production et d'approvisionnement efficaces, et/ou font preuve d'innovation dans le but de créer un écosystème alimentaire durable.



L'indice Solactive Sustainable Health and Wellness est quant à lui conçu pour offrir une exposition aux sociétés qui utilisent la technologie et font preuve d'innovation dans le secteur des soins de santé, ainsi que celles qui permettent l'accès aux soins, à la santé ou au bien-être pour un large éventail de consommateurs, y compris les personnes âgées.



Les nouveaux ETF seront cotés sur la Deutsche Börse Xetra (XETRA) à partir du 6 juillet, sur le London Stock Exchange (LSE) à partir du 7 juillet et sur la Borsa Italiana à partir du 18 juillet. Ils sont enregistrés en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Suède et au Royaume-Uni.



Ces ETF seront gérés par Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, et Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager chez Franklin Templeton.