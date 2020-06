Franklin Templeton nomme un EVP, Global Alliances and New Business Strategies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Franklin Templeton a annoncé la nomination de Jed Plafker en tant que EVP de Global Alliances and New Business Strategies. À ce poste nouvellement créé, il sera responsable du développement de la technologie financière liée à la gestion du patrimoine et à la distribution numérique, en s'assurant que la société exploite pleinement ces capacités au profit des conseillers financiers et des clients. Jed Plafker continuera à dépendre de Jenny Johnson, CEO, et de siéger au Comité exécutif de la société.Jed Plafker supervisera également les investissements stratégiques et les acquisitions en cours de l'entreprise dans le domaine du patrimoine numérique.Depuis 2017, il supervise les efforts de distribution mondiale de Franklin Templeton, y compris les ventes aux particuliers et aux institutionnels, ainsi que la stratégie produits. Auparavant, il était responsable de la distribution internationale de la société depuis 2006.Jed Plafker a rejoint Franklin Templeton en tant qu'avocat d'entreprise en 1994, avant d'occuper le poste de chief legal counsel pour l'Asie. C'est en 2001 qu'il est passé du côté de la distribution.M. Plafker et Mme Johnson continueront à codiriger les efforts de distribution de la société, jusqu'à ce qu'un nouveau head of global advisory services soit nommé.