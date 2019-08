Franky Zapata a réussi son pari en traversant la Manche

SANGATTE, Pas-de-Calais, 4 août (Reuters) - L'inventeur français Franky Zapata a réussi dimanche matin à traverser la Manche sur sa "planche volante" propulsée par des mini-turboréacteurs.

L'"homme volant" a décollé de Sangatte à 08h17 (06h17 GMT). Il a atteint la côte anglaise, à Saint Margaret's Bay, une vingtaine de minutes de plus tard.

Lors de sa première tentative, le 25 juillet, Franky Zapata était tombé à mi-parcours en tentant de se poser sur la plate-forme d'un bateau pour procéder au ravitaillement nécessaire.

Compte tenu de l'autonomie de son "flyboard", il lui fallait, pour parcourir les 35 km jusqu'à la côte anglaise à 140 km/h, 15 à 20 mètres au-dessus de l'eau, s'approvisionner en carburant à mi-chemin.

Pour cette nouvelle tentative, il a utilisé pour cette phase cruciale de sa tentative un bateau de plus grande taille.

"On a bossé énormément, ça n'a pas été facile mais je pense que techniquement on est bien prêt. On a réglé les détails", avait-il déclaré lors d'une conférence de presse la veille de son nouvel essai.

Franky Zapata a été cette année l'une des attractions du traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées à Paris. Il avait évolué dans les airs sur sa machine volante devant la tribune officielle.

Il voulait initialement être pilote d'hélicoptère mais a été recalé à la visite médicale à cause de son daltonisme.

L'idée d'un "flyboard" lui est venue en 2011, à partir d'un jet-ski. Il a développé son invention dans les ateliers de son entreprise du Rove (Bouches-du-Rhône) avec une aide de l'armée. (Pascale Antonie édité par Henri-Pierre André pour le service français)