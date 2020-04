Fraport : Oddo reste neutre en attendant le 'new normal'

01/04/2020 | 09:50

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Fraport, retenant d'un échange avec le CFO 'des économies massives pour traverser la crise et préparer le 'new normal' [l'après-crise du COVID-19]'.



'Le trafic à Francfort pourrait être en baisse de 50% sur l'année et le retour à 70 millions de passagers annuels (comme en 2019) pourrait prendre jusqu'à 24 mois. Pendant cette période, le groupe ajustera sa base de coûts et pourra si nécessaire décider de fermer des terminaux si l'ouverture du Terminal 3 prévu fin 2023 entrainait des surcapacités', retient le broker.



'Le 'monde différent' évoqué concerne également la gestion des aéroports qui pourrait être plus agiles, plus légers en termes de coûts et moins complexes (rationalisation des services offerts aux clients avec une priorité aux services que ces derniers sont prêts à payer...).'



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 44 euros, pour un potentiel de +19%.





