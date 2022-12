Frappes russes à large échelle sur plusieurs villes d'Ukraine

(.)

KYIV, 29 décembre (Reuters) -

L'armée russe a mené jeudi matin des frappes massives sur Kyiv, la capitale où trois personnes ont été blessées, et plusieurs villes d'Ukraine, au lendemain d'attaques de drones "kamikazes", rapportent les autorités ukrainiennes.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont fait usage de missiles sol-air et mer-sol, tirés de "plusieurs points", à partir de 07h00, heure locale. L'alerte aérienne a été déclenchée sur tout le territoire de l'Ukraine.

Le conseiller du président Volodimir Zelensky, Mikhaïlo Podoliak, a fait état de plus de 120 missiles.

Le général Valeri Zaloujny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a indiqué sur la messagerie Telegram que 54 sur 69 missiles russes recensés avaient été abattus.

Le général de brigade Oleksiy Hromov, un officier supérieur de l'état-major ukrainien, a précisé que les frappes russes visaient des "infrastructures énergétiques et stratégiques dans l'Est, le Centre, l'Ouest et le Sud".

A Kyiv, deux habitations du district de Darnitsky ont été endommagées par des débris de missiles abattus, précise l'administration militaire sur Telegram.

Une entreprise et une aire de jeux pour enfants ont également été touchées. Le bilan humain "est en cours de clarification", ajoute-t-il.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a déclaré que 16 missiles avaient été neutralisés au-dessus de la capitale et que trois personnes avaient été blessées.

La ville de Kharkiv, dans le Nord-Est, a également été visée jeudi matin.

Le maire, Ihor Terekhov, a précisé qu'une évaluation des dommages étaient en cours. Un incendie s'est déclaré dans une centrale électrique, selon des images télévisées.

A Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, le maire Andri Sadovy a annoncé sur Telegram que 90% de la ville était privée d'électricité à la suite des bombardements et que les transports en commun étaient à l'arrêt.

Des explosions ont également été signalées à Odessa, ville portuaire de le mer Noire (sud-ouest), et Jitomir (ouest), par un correspondant de Reuters et des médias locaux.

Le gouverneur d'Odessa, Maksim Martcheno, a dit que 21 missiles russes avaient été abattus par les batteries anti-aériennes ukrainiennes dans la région. Un immeuble résidentiel a été touché par des débris mais il n'y a pas de victime, a-t-il ajouté.

Des délestages ont été décidés à Odessa et Dnipropetrovsk pour ne pas sur-solliciter des infrastructures énergétiques déjà mises à mal.

La Russie, qui presse Kyiv de reconnaître l'annexion par le Kremlin des régions de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, a rejeté mercredi le plan en dix points du président ukrainien en vue d'un règlement négocié du conflit qui a débuté le 24 février dernier. Elle revendique en outre le contrôle de la Crimée, annexée en 2014.

Volodimir Zelensky appelle notamment au retrait de l'ensemble des forces russes du sol ukrainien et au respect de l'intégrité territoriale de l'ancienne république soviétique.

Aucun plan de paix n'est viable "qui ne prenne pas en compte les réalités territoriales actuelles, avec l'entrée de quatre régions en Russie", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié d'"illusion" les revendications du président ukrainien, selon des propos rapportés par l'agence RIA. (Reportage bureaux de Reuters, rédigé par Himani Sarkar et Alexandra Hudson, version française Lina Golovnya et Sophie Louet, édité par Matthieu Protard)