Frasers négocie pour racheter les actifs britanniques de Debenhams

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique Frasers de l'homme d'affaires Mike Ashley a confirmé lundi qu'il était en négociations avec les administrateurs des grands magasins Debenhams pour racheter les activités britanniques du groupe en faillite.

Dans un communiqué, Frasers Group affirme qu'un accord de reprise pourrait "sauver des emplois", mais il n'est pas certain qu'il soit trouvé.

"Le temps presse et la situation est compliquée par le récent dépôt de bilan d'Arcadia", insiste Frasers, qui note que le groupe d'habillement, maison mère des marques Burton et Topshop, est le "plus gros détenteurs de concessions des magasins Debenhams".

Le secteur du commerce au Royaume-Uni est traversé par une onde de choc après la faillite la semaine dernière d'Arcadia et de sa marque de vêtements à bas prix Topshop, connue dans le monde entier, qui a précipité l'effondrement des magasins Debenhams.

La faillite de ces deux fleurons des centres-villes britanniques menace 13.000 emplois pour Arcadia et 12.000 pour Debenhams.

Ce dernier avait déposé le bilan en avril et a annoncé mardi entamer un processus de liquidation après l'échec des discussions pour une reprise par la chaîne d'articles de sport JD Sports.

Elle était l'une des dernières chaînes de grands magasins encore en activité, après une série de faillites ces dernières années, comme BHS ou House of Fraser.

Pour l'heure, Debenhams poursuit ses activités mais les stocks vont être écoulés dans ses 124 magasins britanniques pendant que l'administrateur, le cabinet FRP, tente une dernière fois de trouver un repreneur.

