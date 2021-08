Fraude de plusieurs millions lors de la construction du Lötschberg

Berne (awp/ats) - Plusieurs millions de francs suisses ont été escroqués lors de la construction du tunnel de base du Lötschberg, il y a plus de douze ans. Selon la SonntagsZeitung, deux hommes ont été condamnés en juin par ordonnance pénale pour délit contre le patrimoine. Parmi eux, figure le directeur actuel du spécialiste zurichois des techniques du bâtiment Poenina.

Selon l'article, un responsable d'un sous-projet d'installations électriques dans le tunnel aurait trompé son ancien employeur avec des commandes fictives et ainsi dérobé 2,8 millions de francs suisses des caisses de l'entreprise. Une partie de l'argent lui serait revenue par le biais d'un réseau de sociétés et de comptes à l'étranger. L'actuel directeur de Poenina l'aurait aidé et encaissé une part.

Le Ministère public zurichois a condamné, peu avant la prescription, l'auteur principal à une peine de cinq mois de prison avec sursis et à une peine pécuniaire avec sursis pour escroquerie par métier, blanchiment d'argent aggravé et incitation à cette infraction, relève la SonntagsZeitung. Son complice a lui été condamné à une amende avec sursis pour complicité d'escroquerie par métier et gestion déloyale avec intention d'enrichissement.

Le conseil d'administration de Poenina a exprimé sa confiance à son directeur général, a indiqué dimanche dans un communiqué l'entreprise, basée à Opfikon (ZH). La condamnation pour des délits personnels, il y a plus de douze ans, n'est en aucun cas liée à sa position actuelle.

L'incident n'a aucune influence sur la situation financière de la holding, poursuit-elle. Les bonnes perspectives déjà publiées pour le semestre financier 2021 restent d'actualité.

Dans sa déclaration, Poenina rejette les critiques selon lesquelles elle aurait dû, en tant que société cotée, informer le public de la condamnation de son directeur général. Elle rejette "sans équivoque" l'accusation selon laquelle elle aurait violé ses obligations en matière d'information dans ce contexte.