French Alternative Energies and Atomic Energy Comm : Le consortium CEA - Impulse Partners labellisé par BPI France sur les thématiques Smart Energy & Industry

​Forts de leurs expertises complémentaires et de leurs relations privilégiées avec les grands leaders industriels français, le CEA et Impulse Partners ont choisi de mutualiser leur action au sein du consortium « Tech Boost for Smart Energy & Industry », porté par le CEA. Bpifrance, opérateur du nouveau fonds French Tech Seed mis en place dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, a labellisé le consortium au titre d'apporteurs d'affaires. La labellisation du consortium permettra d'accélérer l'arrivée sur le marché de jeunes start-up technologiques, qui permettront de renforcer la compétitivité des acteurs industriels.

Les secteurs de l'énergie et de l'industrie font en effet face à des mutations majeures, technologiques, d'usages, environnementales, appelant de nouveaux modèles économiques dans le cadre d'une compétition mondiale accrue, et dans lesquels les start-up jouent un rôle moteur.

Pour Corinne Borel, directrice déléguée à l'essaimage du CEA :

« La labélisation par BpiFrance constitue une reconnaissance de l'expertise du CEA dans l'accompagnement et l'aide au financement des start-up deeptech, en particulier dans les phases risquées de post maturation et d'amorçage. En effet, plus de 210 start-up issues des laboratoires du CEA ont vu le jour, et ont levé au total plus de 900M€, dont plus 150M € pour la seule année 2019. Aujourd'hui, nous souhaitons, avec Impulse Partners, partager et étendre cette expertise aux jeunes entreprises de l'ensemble du territoire, au sein du Tech Boost for smart energy & industry '

Les apporteurs d'affaires sont des acteurs essentiels du programme French Tech Seed. Ils identifient au sein de leur écosystème des entreprises en création à la recherche de financements; ils attestent du caractère technologique et innovant de ces projets; enfin, ils facilitent la rencontre des start-up avec les investisseurs privés adaptés aux besoin des deeptech. Les start-ups accompagnées pourront bénéficier d'un investissement par le fonds French Tech Seed complémentaires des premiers investissements privés pour faciliter la couverture des coûts initiaux liés à la création d'entreprise.

A propos du CEA

Le CEA est un organisme de recherche public français au service de l'industrie, spécialisé dans quatre domaines principaux : la transition énergétique et les énergies bas carbone, la transformation numérique pour l'industrie, la santé et les biotechnologies, la défense et la sécurité. Il exerce dans ce cadre les missions qui lui sont confiées par l'État français. Avec ses 20 000 collaborateurs et ses 9 centres de recherche équipés de très grandes infrastructures, le CEA s'appuie sur une recherche fondamentale d'excellence. Il est partie prenante de projets nationaux, européens et internationaux avec un large éventail de partenaires académiques et industriels. Le CEA se classe comme 1er organisme de recherche déposant de brevets en France et en Europe selon le classement Clarivate (2019).





A propos d'Impulse partners

Spécialiste de l'accélération de l'innovation dans les secteurs de la construction, des infrastructures, de la ville et de l'énergie, Impulse Partners développe des écosystèmes rapprochant start-up et solutions innovantes avec les grands donneurs d'ordres, les collectivités locales et les investisseurs spécialisés. Nos équipes détectent les startup les plus innovantes et les plus prometteuses dans le but de les connecter aux leaders de l'industrie afin d'accélérer leur développement et la mise en œuvre des innovations.

Impulse Partners a notamment développé des écosystèmes de start-up permettant d'accélérer l'acculturation des acteurs et les collaborations avec des start-up innovantes. La mise en place de ces plateformes a contribué à créer un marché pour plusieurs centaines de start-up, en leur permettant d'accélérer la confrontation de leurs offres dans un cadre structuré de relations avec les industriels et avec un accompagnement d'Impulse Partners sur toutes les dimensions (du sourcing au déploiement, en passant par l'identification des cas d'usage, la collaboration via des preuves de concepts et le retour d'expérience).



A propos de French Tech Seed

Le Fonds d'investissement « French Tech Seed » est doté de 400M€ issus du Programme d'investissement d'avenir (PIA) intégré au Grand plan d'investissement opéré par Bpifrance pour le compte de l'Etat. Il a vocation à soutenir les start-ups technologiques en phase de post-maturation, notamment des start-up de la Deep Tech et de moins de 3 ans.