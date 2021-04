French Prudential Supervisory Authority : Le marché de l'assurance vie pendant la crise sanitaire

Cette étude s'appuie sur la collecte prudentielle sur les flux d'assurance vie réalisée par l'ACPR auprès d'environ 70 organismes. Elle se concentre sur l'analyse de la collecte sur les supports rachetables pour lesquels l'ACPR dispose d'un historique depuis 2011 et de la décomposition entre supports en euros et supports en unités de compte (UC).

L'épargne accumulée lors du confinement s'est orientée vers les dépôts bancaires qui ont augmenté de 149 milliards au cours de l'année, soit une hausse de 9,8% en un an (contre +5,5 % entre fin 2018 et fin 2019). Dans le même temps, les primes hebdomadaires sur les supports en euros ont baissé de façon importante (- 32 % en un an) tandis que les primes sur les supports en unités de compte ont significativement augmenté (+10 % en un an).

L'intérêt de la détention d'un contrat d'assurance vie peut se justifier par trois raisons principales. D'abord, elle offre la possibilité aux épargnants de bénéficier d'un régime de fiscalité spécifique. Pour une durée de détention du contrat supérieure à huit ans, les produits correspondant aux versements effectués en dessous de 150 000 euros ne sont plus imposés au taux de 12,8 % mais de 7,5 %. En cas de rachat après huit ans, les détenteurs de produits d'assurance vie bénéficient aussi d'abattements fiscaux. Les versements au-delà de 70 ans sont en partie exonérés de droits de succession.

Ensuite, l'assurance vie offre la possibilité de bénéficier d'une épargne en prévision d'une retraite. Elle permet également de disposer d'une protection face au risque de décès ou de dépendance. Ainsi, 44,3% des ménages dont la personne de référence a 60 ans ou plus détiennent un produit d'assurance vie en 2018, contre 23,7% des moins de 30 ans8.

Enfin, il existe toujours un arbitrage entre la liquidité d'un produit (les produits les plus liquides étant généralement moins bien rémunérés) et son risque (les produits les plus risqués étant le plus souvent associés à une plus forte rémunération). Un produit d'assurance vie en fonds euros bénéficie d'un avantage historique, du fait d'un rendement plus élevé que les dépôts bancaires rémunérés, bien que le capital soit toujours garanti et disponible dans un délai d'un mois.

2. Une année caractérisée par une crise sanitaire, suivie par une crise

économique d'une ampleur exceptionnelle

Pour faire face à l'épidémie de COVID-19, la plupart des gouvernements ont mis en place des restrictions (confinement, couvre-feu, limitation des déplacements à une zone géographique donnée, fermeture de certains lieux publics, etc…) qui ont affecté l'activité économique mondiale. Celle-ci s'est contractée en 2020, selon le FMI, de l'ordre de - 3,5 %9. Au plan national, la Banque de France estime que la contraction du PIB devrait s'établir autour de - 9 % en 2020 et que le niveau d'activité de fin 2019 ne serait retrouvé que mi-202210.

Dans un environnement incertain, les valeurs boursières ont subi de fortes baisses en début d'année 2020, accentuant la volatilité sur les marchés actions. En effet, après avoir atteint un pic le 29 février 2020 à 6 111 points, le CAC 40 a subi une correction drastique, chutant à 3 754 points le 18 mars. Toutefois, la correction a été de courte durée et la crise économique liée à la crise sanitaire ne s'est pas accompagnée d'une crise financière, notamment du fait des mesures de soutien prises par les autorités nationales et européennes (avec parfois un aménagement du cadre réglementaire). Les organismes d'assurance qui disposaient de ratios de solvabilité solides avant la crise sanitaire (avec un taux moyen de couverture du capital de solvabilité requis (CSR) de 267 % fin 201911) ont pu préserver leur situation financière mais restent confrontés au prolongement de l'environnement de taux bas et à l'entrée des taux d'intérêt sans risque (emprunts d'état) en territoire négatif.

