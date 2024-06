Zurich (awp) - La société de remontées mécaniques Bergbahnen Engelberg-Titlis a profité de conditions idéales et d'un bon enneigement en début d'année pour réussir sa saison d'hiver, malgré les intempéries de février et mars. La fréquentation a augmenté et les résultats se sont envolés au premier semestre de l'exercice décalé 2023/24.

Entre novembre 2023 et avril 2024, le groupe obwaldien a accueilli 607'258 visiteurs, soit une hausse de 6,9% sur un an, selon les indications fournies vendredi par Titlis Bergbahnen, qui revendique un record d'affluence pour les visiteurs étrangers individuels et une hausse de 30% pour les voyages en groupe. Les "installations d'enneigement modernes" ont permis de garantir des conditions d'enneigement à tout moment, précise le communiqué.

Les recettes ont bondi d'un tiers à 47,1 millions de francs suisses, dopées par la vente d'un terrain qui a permis un gain de 8,1 millions. Principale source de revenus, le produit de l'activité de transport a gonflé de 10% à 24,9 millions de francs suisses.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a gonflé de 28% à 18,1 millions de francs suisses alors que le bénéfice net s'est étoffé de 11% à 10,5 millions.

Dans son communiqué, Bergbahnen Engelberg-Titlis assure que les travaux de construction de la nouvelle station d'altitude suivent leur cours. La mise en service de la nouvelle structure est toujours prévue pour l'exercice 2028/29.

fr/ib