Fresenius prévoit de supprimer 2 000 emplois au niveau mondial dans son unité Kabi - Handelsblatt

En Allemagne, 250 emplois seraient affectés, selon le journal.

Fresenius, qui gère des centres de dialyse et des hôpitaux, fabrique des médicaments génériques et participe à la planification de projets de construction d'hôpitaux, a lancé l'année dernière un programme de réduction des coûts à l'échelle du groupe afin de devenir plus compétitif dans un contexte de baisse du cours de ses actions depuis plusieurs années.

En février, elle a augmenté son objectif de réduction des coûts à au moins 150 millions d'euros (160,70 millions de dollars) par an après impôts, contre un objectif précédent de plus de 100 millions d'euros.

"Nous avons un échange en cours avec les représentants du personnel sur les conséquences possibles pour les employés", a déclaré un porte-parole jeudi, ajoutant que le résultat de ces discussions serait communiqué dès que possible.

(1 $ = 0,9334 euros)