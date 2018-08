Frets maritimes: les frets secs baissent, les pétroliers robustes

LONDRES (awp/afp) - Les prix des transports de matières premières sèches ont baissé la semaine dernière, tandis que les taux des pétroliers sont restés stables ou ont augmenté.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 1.697 points, contre 1.723 points une semaine auparavant.

Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie de navires "Capesize", forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 3.164 points, son plus bas niveau en un peu plus d'un mois, contre 3.454 points une semaine auparavant.

Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie "Panamax" a en revanche terminé en hausse vendredi à 1.630 points, a son plus haut niveau depuis décembre 2017, contre 1.485 points une semaine auparavant.

Le marché semble se caractériser par "une incertitude grandissante, avec des changements constants provoqués par les tensions politiques", ont souligné les analystes de Allied Shipping.

Des négociations commerciales entre Pékin et Washington se sont tenues la semaine dernière, mais aucune avancée notable n'a été annoncée.

Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 479 points vendredi, contre 489 points sept jours auparavant.

L'indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur dix-sept routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 804 points, son plus haut niveau depuis fin 2017, contre 753 points la semaine précédente.

