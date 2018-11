Frets maritimes: les frets secs chutent, les pétroliers grimpent

LONDRES (awp/afp) - Les prix des transports de matières premières sèches ont baissé sur la semaine dernière, tombant à des niveaux plus vus depuis plusieurs mois, tandis que les taux des pétroliers ont continué de monter.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 1.031 points, contre 1.147 points une semaine auparavant. Mercredi, il est tombé à 1.009 points, son plus bas niveau depuis avril.

"La chute des cours du pétrole pourrait pénaliser la demande d'huile de palme en Afrique subsaharienne, car la croissance du Nigeria est dépendante des exportations de pétrole", ont souligné les analystes d'Eastport Maritime.

De plus, "la résolution du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine" prend du temps, ont-ils ajouté alors qu'une nouvelle passe d'armes a eu lieu dimanche entre la Chine et les Etats-Unis en marge du sommet entre les 21 pays de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Port-Moresby.

Le leader chinois Xi Jinping, qui doit rencontrer Donald Trump au prochain sommet du G20 en Argentine à la fin du mois, s'est fait le chantre du multilatéralisme en s'attaquant frontalement au "protectionnisme et à l'unilatéralisme".

Le vice-président américain Mike Pence a répliqué que Washington ne céderait rien sur sa stratégie douanière "tant que la Chine n'aura pas changé son attitude".

Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie de navires "Capesize", forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 1.057 points après être également tombé mercredi à son plus bas depuis avril, à 940 points. Le vendredi de la semaine précédente, il avait terminé à 1.461 points.

Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie "Panamax" a terminé en baisse vendredi à 1.453 points, au plus bas depuis quatre mois, contre 1.495 points une semaine auparavant.

Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 646 points vendredi, contre 652 points sept jours auparavant. Lundi, il avait atteint 654 points, son plus haut depuis onze mois.

L'indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur dix-sept routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 1.106 points contre 1.092 points la semaine précédente.

ktr/pn/bh