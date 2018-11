Frets maritimes: les frets secs déraillent, les pétroliers grimpent

LONDRES (awp/afp) - Les prix des transports de matières premières sèches ont reculé la semaine dernière après le déraillage d'un train en Australie, tandis que les taux des pétroliers transportant des produits raffinés ont augmenté.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 1.147 points, à son plus bas depuis près de quatre mois et demi, contre 1.457 points une semaine auparavant.

Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie de navires "Capesize", forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 1.461 points, à son plus bas depuis près de quatre mois et demi, contre 2.502 points une semaine auparavant.

"La semaine a été brutale pour les grands navires, les taux ont reculé sur toutes les routes maritimes", ont commenté les experts du Baltic Briefing, site d'information du Baltic Exchange.

"Le déraillage d'un train de BHP Billiton dans l'ouest de l'Australie a fait craindre qu'il y ait un manque de cargaisons à transporter, ce qui a mené à une baisse des prix", ont-ils ajouté.

Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie "Panamax", a terminé en baisse vendredi à 1.495 points, à son plus bas depuis près de trois mois, contre 1.530 points une semaine auparavant.

Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 652 points vendredi, à son plus haut depuis près de onze mois, contre 576 points sept jours auparavant.

"Il y a une demande élevée pour la route qui relie le Moyen-Orient à l'Asie", ont commenté les analystes du courtier Howe Robinson, qui préviennent cependant que "ces voyages sont sur des distances courtes" et que le nombre de navires disponibles devrait donc augmenter prochainement.

L'indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur dix-sept routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 1.092 points contre 1.143 points la semaine précédente.

js/ktr/evs