Frets maritimes: les frets secs et les pétroliers en hausse

LONDRES (awp/afp) - Les prix des transports de matières premières sèches ont grimpé la semaine dernière, tout comme ceux des pétroliers, même si les analystes préviennent d'un possible impact négatif des tensions commerciales internationales.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches (minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 1.093 points, contre 1.031 points une semaine auparavant. Mardi, il est néanmoins tombé à son plus bas niveau depuis avril à 1.003 points.

"Toute escalade dans les tensions commerciales pourrait conduire à un ralentissement plus marqué", ont estimé les analystes de Capital economics, alors que le sommet du G20 doit se tenir le week-end prochain.

Selon eux, la reprise de l'indice durant cet été "peut être presque entièrement expliquée par une reprise inhabituelle des importations de charbon de la Chine".

"Un été inhabituellement chaud a augmenté la demande d'air conditionné et de puissance" électrique, ont-ils expliqué.

Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie de navires "Capesize", forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 1.358 points, contre 1.057 points une semaine auparavant.

Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie "Panamax", a terminé en revanche en baisse vendredi à 1.376 points, son plus bas depuis trois mois, contre 1.453 points une semaine auparavant.

Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a terminé à 660 points vendredi, son plus haut niveau depuis fin décembre, contre 646 points sept jours auparavant.

L'indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur 17 routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 1.130 points, contre 1.106 points la semaine précédente.

ktr/pn/cj