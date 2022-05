Frontera, CGX Energy annoncent la découverte de pétrole léger et de condensat de gaz en Guyane

"La coentreprise a rencontré des hydrocarbures dans plusieurs zones", ont déclaré les sociétés dans un communiqué de presse, après l'achèvement des activités de forage du puits d'exploration Kawa-1 et des études détaillées par des laboratoires tiers indépendants.

Les sociétés n'ont pas précisé la quantité de pétrole découverte ni si la découverte pourrait être commerciale.

La coentreprise devrait être le prochain consortium à faire passer les projets d'exploration pétrolière en Guyane à la phase de développement si les découvertes sont déclarées commerciales, après qu'un groupe dirigé par Exxon Mobil ait trouvé environ 11 milliards de barils de ressources récupérables de pétrole et de gaz et ait commencé à produire en 2019.

Le ministre guyanais des Ressources naturelles, Vickram Bharrat, a déclaré la semaine dernière que les acteurs du bloc de Corentyne auront besoin d'un nouvel accord de partage de la production (PSA) que le gouvernement a commencé à rédiger, qui devrait augmenter les redevances et remanier d'autres termes contenus dans l'accord du consortium dirigé par Exxon.

Frontera et CGX Energy prévoient de forer un deuxième puits d'exploration au cours du second semestre de l'année dans le bloc de Corentyne, le Wei-1, à une profondeur de 1 912 pieds (582 mètres) dans l'eau. D'autres puits d'exploration et d'évaluation pourraient être forés avant de prendre une décision finale d'investissement, ont déclaré les dirigeants des entreprises lors d'une présentation sur la Guyane.

Les sociétés ont également déclaré qu'elles poursuivaient leurs discussions avec le gouvernement guyanais au sujet d'un autre bloc en Guyane, Demerara, où aucun forage n'est prévu pour cette année, même si la licence prospective à cet effet donne aux sociétés jusqu'en février 2023 pour forer un puits.

CGX Energy construit également un port en eau profonde dans la région de Berbice, en Guyane, qui devrait desservir les compagnies pétrolières et gazières, les négociants en matières premières, les porte-conteneurs et les compagnies de croisière.