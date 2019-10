Frost & Sullivan décerne à Teleperformance le prix de l'entreprise de service de l'année 2019 dans le domaine des centres de contacts externalisés en Asie-Pacifique

Teleperformance bat un nouveau record en se classant en tête de la catégorie pour la huitième année consécutive en Asie-Pacifique

Teleperformance (Paris:TEP), leader mondial de la gestion omnicanal de l’expérience client externalisée, annonce aujourd’hui avoir remporté pour la huitième fois consécutive le prix Frost & Sullivan de l’entreprise de service de l’année dans le domaine des centres de contacts externalisés en Asie-Pacifique.

Les prix décernés par Frost & Sullivan récompensent les entreprises qui déploient les meilleures pratiques dans leurs secteurs respectifs. Les lauréats sont désignés à la suite d’entretiens et de recherches approfondis menés par les analystes du cabinet. Les sociétés participantes sont évaluées selon divers indicateurs tels que la croissance du chiffre d’affaires, la part de marché et son évolution, le leadership en matière d’innovation produit, la stratégie marketing et la stratégie de développement commercial.

« La réussite de Teleperformance repose sur sa volonté constante d’innover pour apporter toujours plus de valeur à ses clients. Non seulement le groupe a renforcé ses capacités dans les domaines du digital et du back-office, mais il a également étoffé son portefeuille de solutions dédiées au service à la clientèle, son cœur de métier, déclare Krishna Baidya, responsable de la recherche et de l’analyse de marchés au sein de Digital Transformation Practice chez Frost & Sullivan (Asie-Pacifique). Teleperformance continue de se distinguer grâce à son implantation mondiale, son offre de solutions complètes pour gérer et optimiser l’ensemble du cycle de l’expérience client, sa vaste expertise sectorielle et sa démarche unique en matière de sécurité. »

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, ajoute : « Nous sommes très fiers que Frost & Sullivan nous décerne systématiquement ce prix. Cette reconnaissance reflète parfaitement notre position de leader mondial du secteur. La passion et la capacité d’innovation sont indispensables pour dépasser sans cesse les attentes des consommateurs lors de leurs interactions avec les plus grandes marques au monde. En Asie-Pacifique comme partout ailleurs, nos clients apprécient l’efficacité de notre démarche High Tech / High Touch qui rend l’expérience meilleure, mais aussi plus simple, plus rapide et plus sûre. »

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : ROCH.PA – Bloomberg : TEP FP), leader mondial de la gestion d’expérience client omnicanal externalisée, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans un grand nombre de secteurs. Ses services de relations clients, de support technique, d’acquisition de clients, de conseil et d’analyse de données, ses solutions digitales intégrées et autres services spécialisés à haute valeur ajoutée garantissent des interactions clients réussies reposant sur des procédures fiables, flexibles et intelligentes. La société a développé les normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur et utilise une technologie propriétaire d'apprentissage approfondi pour plus de flexibilité à l'échelle mondiale.

Les 300 000 collaborateurs du groupe répartis dans 80 pays prennent en charge des milliards de connexions chaque année dans 265 langues et améliorent l'expérience client lors de chaque interaction. En 2018, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4 441 millions d'euros (5 256 millions de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,18 dollar).

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices : CAC Large 60, CAC Next 20, CAC Support Services, STOXX 600, SBF 120, S&P Europe 350, MSCI Global Standard. L’action Teleperformance fait également partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis décembre 2015 et de l’indice FTSE4Good depuis juin 2018, dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance d’entreprise.

