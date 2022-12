Frustration des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique alors que les restrictions du COVID restent en vigueur

Castellanos et son frère sont Vénézuéliens, et ils faisaient partie des dizaines de migrants rassemblés des deux côtés du Rio Grande dans la nuit de lundi à mardi à Ciudad Juarez, au Mexique, et à El Paso, au Texas, certains allumant de petits feux pour se réchauffer alors que les températures baissaient vers le point de congélation.

Ils s'y étaient rendus dans l'espoir que les restrictions du COVID-19, connues sous le nom de Titre 42, seraient levées mercredi, comme l'a ordonné un tribunal américain. Le Titre 42 permet aux autorités américaines d'expulser rapidement les migrants vers le Mexique et d'autres pays sans possibilité de demander l'asile aux États-Unis.

Mais dans un geste de dernière minute, la Cour suprême des États-Unis a autorisé lundi le maintien temporaire du titre 42, le temps de statuer sur un recours juridique des Républicains visant à prolonger ces mesures.

"Je considère cela comme une blague, nous donner de l'espoir puis, comme un enfant, nous tromper et nous dire qu'ils vont reporter", a déclaré M. Castellanos, ajoutant qu'il était injuste que les migrants d'autres pays puissent entrer aux États-Unis alors que les Vénézuéliens étaient interdits.

En vertu du titre 42, les États-Unis ne peuvent généralement expulser vers le Mexique que les migrants du Guatemala, du Salvador, du Honduras et du Venezuela. Le Mexique n'accepte pas les Nicaraguayens, par exemple, ou les migrants de certains pays d'Amérique du Sud, qui ont généralement été autorisés à entrer aux États-Unis pour poursuivre leur dossier d'immigration.

Depuis que M. Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, environ la moitié des 4 millions de migrants (chiffre record) rencontrés à la frontière américano-mexicaine ont été expulsés en vertu du titre 42, tandis que l'autre moitié a été autorisée à entrer dans le pays.

BARRIÈRE EN FIL DE RASOIR

L'augmentation du nombre de personnes traversant la frontière a submergé certaines communautés frontalières. La ville d'El Paso, au Texas, a déclaré l'état d'urgence au cours du week-end alors que des centaines de migrants se trouvaient dans les rues.

Les migrants interrogés par Reuters n'étaient qu'une poignée des dizaines de milliers de personnes qui attendent du côté mexicain de la frontière de pouvoir traverser.

Tôt mardi, des dizaines de soldats de la Garde nationale du Texas en uniforme de camouflage et casqués se sont déployés à la frontière entre Ciudad Juarez et El Paso dans des voitures blindées. Les troupes, qui font partie d'un déploiement plus important de 400 personnes, ont déroulé de longues longueurs de fil de concertina pour créer une barrière le long de la rivière.

Le titre 42 a été initialement émis en mars 2020 sous l'ancien président républicain Donald Trump, au début de la pandémie de COVID-19. L'administration du président américain Joe Biden, un démocrate, l'a laissé en place pendant plus d'un an et l'a élargi en octobre pour inclure les Vénézuéliens dans les expulsions vers le Mexique tout en autorisant jusqu'à 24 000 Vénézuéliens à entrer aux États-Unis par voie aérienne s'ils en font la demande depuis l'étranger.

Pourtant, l'administration Biden dit vouloir que le Titre 42 prenne fin après que les autorités sanitaires américaines aient déclaré en avril que l'ordre n'était plus nécessaire pour empêcher la propagation du COVID-19.

Un juge fédéral a jugé en novembre que le Titre 42 était illégal et a ordonné sa levée le 21 décembre, donnant raison aux migrants demandeurs d'asile qui ont poursuivi le gouvernement pour cette politique.

Mais un groupe de 19 États dont les procureurs généraux sont républicains a lancé un défi juridique pour maintenir le Titre 42 en place en demandant à intervenir dans le procès. La Cour suprême des États-Unis a déclaré lundi que les restrictions devaient être maintenues pour l'instant et a demandé aux parties de déposer leurs réponses à la contestation des États avant mardi 17 heures EST (2200 GMT).

Certains Vénézuéliens du côté mexicain de la frontière gardaient encore l'espoir d'un changement.

"Je ne peux pas abandonner si facilement", a déclaré Alexis Farfan, un migrant vénézuélien de 26 ans, qui séjourne dans un refuge LGBTQI+ à Tijuana depuis qu'il a été expulsé des États-Unis au début du mois. "J'ai confiance en Dieu, je vais arriver de l'autre côté."