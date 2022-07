Fuite vers le cash et les obligations alors que la jauge de position est embourbée dans une extrême baissière - BoFA

Les investisseurs ont placé 62,6 milliards de dollars en liquidités et 2,4 milliards de dollars en obligations, a déclaré la BoFA en citant les données de l'EPFR. La semaine se terminant le 6 juillet a marqué la plus grande entrée dans les bons du Trésor américain en huit semaines, tandis que les actions des marchés émergents ont connu la plus grande sortie en huit semaines.

"La simple vérité reste que le second semestre sera très probablement marqué par un ralentissement de la croissance et une hausse des taux", ont déclaré les analystes de BofA dirigés par Michael Hartnett.

"Les marchés baissiers se terminent par une récession ou un événement qui amène la Fed à inverser sa politique. Les marchés baissiers ne sont pas terminés et le Big Low n'a pas encore été atteint."

Un indicateur de marché mesurant le positionnement des investisseurs s'est maintenu à des niveaux "extrêmement baissiers" pour une quatrième semaine consécutive. Les sorties des fonds d'actions européennes ont atteint leur 21e semaine, tandis que la dette des marchés émergents a connu des sorties au cours des 13 dernières semaines.

Parmi les autres faits marquants, l'indicateur de volatilité du marché des obligations du Trésor américain s'est maintenu au-dessus de 150 pour la 11e fois seulement au cours des 35 dernières années, des niveaux qui coïncident avec des récessions ou des défaillances.