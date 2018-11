FundQuest Advisor nomme une analyste Sustainability

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

FundQuest Advisor (FQA), le spécialiste de la sélection de fonds de BNP Paribas Asset Management, a annoncé à la mi-novembre la nomination de Camille Ferron en tant qu’analyste Sustainability au sein de l’équipe de sélection de fonds. Basée à Paris, Camille Ferron a rejoint FQA en septembre en intégrant l’équipe d’Isabelle Tillier, responsable de la sélection de fonds. Dans cette fonction nouvellement créée, elle se concentrera sur l’analyse extra-financière des fonds, notamment les processus d’investissement responsable des gérants externes.Camille Ferron travaillera en collaboration avec Claire Coquard, Responsable Sustainability, et l'équipe d'analystes basés à Londres et Paris, afin de fournir des évaluations qualitatives des caractéristiques extra-financières des fonds, ainsi que la promotion de services sur mesure axés sur l'investissement responsable.Diplômée en sciences sociales de l'École Normale Supérieure de Cachan et d'un Master en économie du développement durable, de l'environnement et de l'énergie de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), elle travaillait précédemment chez Vigeo Eiris (depuis 2015), prestataire mondial de recherche ESG, où elle était notamment en charge de l'évaluation d'émissions obligataires vertes, sociales et durables et de l'évaluation des performances ESG des portefeuilles sur un large éventail d'actifs conventionnels et alternatifs.