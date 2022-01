Fundata annonce les lauréats des Trophées FundGrade A+ 2021

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 26 janvier 2022) - Fundata Canada Inc. a le plaisir de vous annoncer les lauréats des Trophées FundGrade A+ pour l'année 2021. Cette année marque le dixième anniversaire des Trophées A+ annuels. Au cours d'une cérémonie virtuelle, 57 sociétés représentant un total de 386 fonds d'investissement canadiens ont reçu des Trophées. La présentation est disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.fundgradeawards.com/Default-FR.aspx.

Le Trophée FundGrade A+ est décerné chaque année aux fonds d'investissement et aux gestionnaires qui ont fait preuve d'une performance ajustée au risque constante et exceptionnelle, sur une période allant jusqu'à 10 ans. La distinction FundGrade A+ offre aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds une notation unique, fiable, facile à comprendre et entièrement quantitative de la performance des fonds.

« Certains sont lauréats pour la première fois, et d'autres ont déjà remporté ce Trophée au cours des années passées. Ils font tous partie d'une classe à part qui constitue réellement un groupe exclusif. Ils représentent vraiment, la crème de la crème », a déclaré Janny Vincent, présidente et directrice générale de Fundata Canada Inc.

Un total de 206 fonds communs de placement, 62 fonds négociés en bourse (FNB), 115 fonds distincts et 3 fonds d'investissement responsable ont été récompensés du Trophée A+ pour l'année 2021. Les 386 fonds récompensés ne représentent qu'environ 6 % des fonds communs de placement éligibles et 7 % des FNB éligibles suivis par Fundata.

Le système de notation FundGrade A+ utilise un calcul basé sur des notes pour déterminer une moyenne pondérée cumulative qui classe les fonds de placement et révèle la « crème de la crème » de l'année. Les fonds les plus performants avec un mandat d'investissement responsable ont été honorés séparément, avec un vainqueur dans chacune des catégories Actions, Équilibré et Revenu fixe.

Les fonds de placement canadiens possèdent à eux tous environ 2030 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Avec près de 3 300 différents fonds communs de placement provenant de 267 fournisseurs, les investisseurs peuvent choisir parmi 39 000 variations de fonds en séries et clones pour répondre à tous leurs besoins en matière d'investissement.

L'univers des FNB a également continué à attirer de nouveaux investissements, atteignant un nouveau sommet de 338,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion à la fin de l'année 2021. De plus, les promoteurs de fonds ont ajouté 118 nouveaux FNB en 2021. Les investisseurs peuvent désormais choisir parmi 964 FNB sur le marché canadien, alors que les fournisseurs de FNB du Canada continuent d'innover, en offrant un accès diversifié à de vastes indices de marché ainsi qu'à de nouveaux secteurs, notamment la cryptomonnaie, la cybersécurité, la santé numérique et le métavers.

« Avec un univers de produits aussi vaste et diversifié, et une si grande partie du capital d'investissement des Canadiens sous gestion, il est plus essentiel que jamais que les investisseurs, les conseillers et les professionnels de la gestion de fonds disposent de données de rendement absolument fiables et de notations vraiment objectives du type de celles dont Fundata est spécialiste », a déclaré Mme Vincent. Depuis 2012, les Trophées A+ ont été acceptés comme une norme de l'industrie pour répondre à ce besoin. « Félicitations à tous les lauréats des Trophées FundGrade A+ pour leur excellent travail », a-t-elle ajouté.

Pour obtenir plus d'informations et la liste intégrale des fonds ayant reçu la note FundGrade A+ de Fundata pour l'année civile 2021, veuillez consulter le site https://www.fundgradeawards.com/Default-FR.aspx.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et d'agrégation de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable dans la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada. Notre base de données contient plus de 40 000 produits de placement. Fundata fournit des transmissions de données personnalisées, des analyses haut de gamme, des outils logiciels de pointe et des solutions de services Web hébergés sur mesure pour des compagnies de fonds, des applications d'arrière guichet, des conseillers en placement, des banques, des sociétés de fiducie, des revendeurs et des redistributeurs, des médias de diffusion et des sites Web.

À propos de la note FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+ identifie les fonds qui ont régulièrement reçu la note FundGrade A au cours de l'année civile passée. C'est le seul système de notation objectif disponible sur le marché qui se base uniquement sur un historique de rendement ajusté au risque et qui prend en compte la régularité à laquelle un fonds est classé au sommet de sa catégorie CIFSC.

