Fusillade dans une école du Texas : La police a eu tort d'attendre pour attaquer le tireur alors que les élèves appelaient à l'aide.

Au moins deux enfants ont passé plusieurs appels d'urgence depuis une paire de classes de quatrième année adjacentes après que Salvador Ramos, 18 ans, soit entré mardi avec un fusil semi-automatique AR-15, selon le colonel Steven McCraw, directeur du département de la sécurité publique du Texas.

Ramos, qui s'était rendu en voiture de chez lui à l'école élémentaire Robb après y avoir tiré sur sa grand-mère et l'avoir blessée, a ensuite tué 19 enfants et deux enseignants dans la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis près d'une décennie.

"Il est dans la salle 112", a chuchoté une fille au téléphone à 12 h 03, plus de 45 minutes avant qu'une équipe tactique dirigée par la U.S. Border Patrol ne fasse finalement irruption et mette fin au siège.

Le commandant sur place, le chef du service de police du district scolaire d'Uvalde, au Texas, croyait à ce moment-là que Ramos était barricadé à l'intérieur et que les enfants n'étaient plus en danger immédiat, ce qui a donné à la police le temps de se préparer, a déclaré McCraw.

"Avec le bénéfice du recul où je suis assis maintenant, bien sûr, ce n'était pas la bonne décision", a déclaré McCraw. "C'était la mauvaise décision, point final".

La révélation du retard des forces de l'ordre locales à poursuivre l'adolescent armé d'un fusil semi-automatique est intervenue alors que le principal groupe de défense des droits des armes à feu du pays, la National Rifle Association, ouvrait sa convention annuelle à 275 miles de là, à Houston.

Le gouverneur Gregg Abbott, républicain et fervent défenseur des droits des armes à feu, qui s'est adressé à la réunion dans une vidéo préenregistrée, s'est emparé des apparentes défaillances de la police à Uvalde, déclarant plus tard lors d'une conférence de presse qu'il avait été induit en erreur et qu'il était "livide de ce qui s'est passé".

M. Abbott a nié que les lois texanes sur les armes à feu récemment adoptées, y compris une mesure controversée supprimant les exigences en matière de permis pour le port d'une arme dissimulée, avaient "un quelconque rapport" avec le bain de sang de mardi. Il a suggéré aux législateurs de l'État de se concentrer à nouveau sur la lutte contre les maladies mentales.

ENVOYEZ LA POLICE MAINTENANT

Même si la fusillade a rouvert le débat national insoluble et de longue haleine sur l'accès facile aux armes de type militaire aux États-Unis, la dernière chronologie de l'attaque de l'école d'Uvalde a suscité la consternation du public, y compris parmi les fonctionnaires mêmes qui l'ont rapportée.

McGraw, dont la voix s'étranglait parfois d'émotion, a déclaré : "Nous sommes ici pour rapporter les faits, pas pour défendre ce qui a été fait ou les mesures prises."

Certains des élèves, pour la plupart âgés de 9 et 10 ans, piégés avec le tireur ont survécu au massacre, dont au moins deux qui ont appelé le 911, a déclaré M. McCraw. Il n'a pas proposé de décompte précis.

Il y a eu au moins huit appels au 911 depuis les salles de classe entre 12 h 03, une demi-heure après que Ramos soit entré dans le bâtiment, et 12 h 50, lorsque les agents de la patrouille frontalière et la police ont fait irruption et ont abattu Ramos.

Il n'est pas clair si les agents présents sur les lieux étaient au courant de ces appels pendant qu'ils attendaient, a déclaré McCraw.

Une fille que McCraw n'a pas identifiée a appelé à 12h16 et a dit à la police qu'il y avait encore "huit à neuf" élèves en vie, a dit le colonel. Trois coups de feu ont été entendus lors d'un appel passé à 12h21.

La jeune fille qui a passé le premier appel a imploré l'opérateur d'"envoyer la police maintenant" à 12 h 43, puis à nouveau quatre minutes plus tard.

Les agents sont entrés trois minutes après ce dernier appel, selon M. McCraw, lorsque l'équipe tactique a utilisé une clé de concierge pour ouvrir la porte verrouillée de la classe.

Plusieurs officiers ont eu un premier échange de coups de feu avec Ramos peu après qu'il soit entré dans l'école à 11 h 33, lorsque deux officiers ont été frôlés par des balles et se sont mis à l'abri. Il y avait jusqu'à 19 officiers dans le couloir à 12h03, lorsque le premier appel au 911 provenant de l'intérieur de la classe a été reçu, a déclaré McCraw.

Les vidéos qui ont émergé jeudi ont montré des parents angoissés à l'extérieur de l'école, exhortant la police à prendre d'assaut le bâtiment pendant l'attaque, certains ayant dû être maîtrisés par la police.

Les protocoles standard d'application de la loi demandent à la police de faire face à un tireur actif dans l'école sans délai, plutôt que d'attendre des renforts ou plus de puissance de feu, un point que McCraw a reconnu vendredi.

Les experts médicaux soulignent également l'importance d'évacuer les patients grièvement blessés par balle vers un centre de traumatologie dans les 60 minutes - ce que les médecins urgentistes appellent "l'heure d'or" - afin de sauver des vies.

McCraw a décrit d'autres moments où Ramos aurait pu être contrecarré. Un agent de l'école, répondant à des appels concernant un homme armé qui a embouti une voiture au funérarium de l'autre côté de la rue, est passé juste à côté de Ramos alors qu'il était accroupi à côté d'un véhicule sur la propriété de l'école. La police a déclaré que Ramos a tiré sur deux personnes se tenant à l'extérieur avant d'escalader une clôture pour pénétrer dans l'enceinte de l'école.

La porte qui a permis à Ramos d'accéder au bâtiment avait été laissée ouverte par un enseignant, a déclaré McCraw, en violation des politiques de sécurité du district scolaire.

CONVENTION DE LA NRA

L'attaque, qui survient 10 jours après une fusillade à Buffalo, New York, qui a fait 10 morts, a intensifié le débat national de longue date sur les lois sur les armes à feu.

Lors de la réunion de la NRA, d'éminents républicains, dont l'ancien président Donald Trump et le sénateur américain Ted Cruz du Texas, ont réitéré les arguments selon lesquels des lois plus strictes sur les armes à feu ne feraient rien ou presque pour atténuer la fréquence croissante des fusillades de masse aux États-Unis.

Environ 500 manifestants tenant des croix, des pancartes et des photos de victimes de la fusillade d'Uvalde se sont rassemblés à l'extérieur de la convention en criant "NRA go away".

Le président Joe Biden, un démocrate qui a exhorté le Congrès à approuver de nouvelles restrictions sur les armes à feu, se rendra dimanche dans cette communauté de 16 000 habitants située à environ 130 km à l'ouest de San Antonio.

Les enquêteurs cherchent toujours un motif pour l'attaque. Ramos, qui avait abandonné ses études secondaires, n'avait pas de casier judiciaire et aucun antécédent de maladie mentale.