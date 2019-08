Fusillade dans une mosquée norvégienne, un blessé

(Actualisé avec précisions)

OSLO, 10 août (Reuters) - Un homme de 75 ans a été blessé samedi lors d'une fusillade qui s'est déroulée dans une mosquée située près d'Oslo, a-t-on appris auprès de la police norvégienne.

Un suspect, "un jeune homme blanc" a été arrêté après avoir été maîtrisé par des fidèles, précise-t-on de même source.

"L'homme portait deux armes ressemblant à des fusils à pompe et un pistolet. Il a brisé une porte vitrée et a ouvert le feu", a déclaré Irfan Mushtaq, le directeur de la mosquée, à la chaîne de télévision TV2. (Lefteris Karagiannopoulos et Terje Solsvik, Nicolas Delame pour le service français)