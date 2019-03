Fusillades à Christchurch-L'Onu condamne, Trump propose l'aide des USA

NATIONS UNIES/WASHINGTON, 15 mars (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné vendredi les fusillades "odieuses et lâches" dont ont été la cible deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande.

Quarante-neuf personnes ont trouvé la mort et une quarantaine d'autres ont été blessées.

"Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constituait l'une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité dans le monde", ont déclaré les quinze membres du Conseil dans un communiqué, proposé par le Koweït et l'Indonésie.

Les membres du Conseil se sont levés pour observer une minute de silence à la mémoire des victimes.

De son côté, le président américain, Donald Trump, a téléphoné à la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, et lui a assuré que les Etats-Unis étaient disposés à fournir toute aide nécessaire après les fusillades.

"J'ai informé la Première ministre que nous étions solidaires de la Nouvelle-Zélande, et que nous sommes prêts à lui fournir toute aide que les Etats-Unis peuvent accorder", a écrit Trump sur Twitter. (Makini Brice et Michelle Nichols; Eric Faye pour le service français)