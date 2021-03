Fusion complète d'Arcserve et de StorageCraft

EDEN PRAIRIE, Minnesota, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arcserve, le fournisseur de protection des données et des ransomware le plus expérimenté au monde, a annoncé aujourd'hui l'approbation réglementaire et la finalisation de la fusion proposée avec StorageCraft. Le nouvel Arcserve fait partie des 5 premiers fournisseurs mondiaux de solutions de protection et de gestion des données.

Tom Signorello, PDG d'Arcserve, a déclaré : « Jusqu'à présent, aucune entreprise n'était en mesure de fournir un portefeuille de solutions pour répondre avec simplicité, agilité, accessibilité et évolutivité à tous les besoins en matière de protection des données des clients et de continuité des activités. Le nouvel Arcserve vient de changer la donne. Nous avons une vision claire et convaincante de notre avenir. Une solution qui apportera la continuité des affaires dont nous avons tant besoin, une feuille de route future passionnante et la certitude pour nos clients. »

Grâce à la portée mondiale élargie d'Arcserve, à l'étendue du portefeuille de produits et aux investissements combinés dans l'innovation, le marché bénéficie d'une différenciation et d'une valeur immédiates. Les partenaires de distribution et les clients peuvent désormais répondre à tous leurs besoins en matière de protection et de gestion des données avec les meilleures solutions de leur catégorie à partir d'un seul fournisseur. Ils disposent également d'une feuille de route garantie pour prendre en charge l'évolution des infrastructures de données et des charges de travail qui couvrent les DRaaS, les BaaS, la protection SaaS, la gestion hybride et convergente des données, la protection directe des données dans le cloud et la migration de la charge de travail vers le cloud ou toute autre infrastructure.

À la suite de cette fusion, le portefeuille de solutions désormais considérablement étendu d'Arcserve apporte la simplification et l'agilité dont les entreprises de distribution ont tant besoin. Il leur permet de simplifier le processus de vente grâce aux solutions, aux services et à l'assistance d'un seul fournisseur, tout en offrant une diversification pour aider à accroître les parts de marché disponibles, à augmenter les revenus et à se créer des possibilités de marges. La souplesse des modèles métier basés sur une licence perpétuelle ou un abonnement optimisera davantage les opportunités de marché et de revenus et permettra un commerce totalement fluide.

Une feuille de route d'innovation et d'intégration technologique axée sur l'ensemble du portefeuille de solutions d'Arcserve, y compris celle de StorageCraft, une société d'Arcserve, fournira bientôt l'ensemble le plus avancé de solutions de récupération et de protection des données gérées via un point unique. Le chemin de l'innovation rapide offre aux entreprises de distribution un accès facile à l'avenir de la protection des données, leur garantissant une longueur d'avance sur les besoins des clients grâce à une évolution harmonieuse des infrastructures actuelles vers les infrastructures de nouvelle génération et des charges de travail des données, y compris les centres de données, conteneurs, infrastructures périphériques et cloud de nouvelle génération hyperconvergés et multi-cloud.

Cliquez ici pour davantage d'informations sur la fusion.

À propos d'Arcserve

Arcserve fournit des solutions exceptionnelles pour protéger les actifs numériques inestimables des organisations ayant besoin d'une protection complète et à grande échelle de leurs données. Fondée en 1983, Arcserve est le fournisseur le plus expérimenté au monde de solutions de continuité des opérations qui protègent les infrastructures informatiques multi-générationnelles avec des applications et des systèmes sur n'importe quel site, sur site et dans le cloud. Les entreprises de plus de 150 pays dans le monde font confiance aux technologies et à l'expertise hautement efficaces et intégrées d'Arcserve pour éliminer les risques de perte de données et les temps d'interruption prolongés, tout en réduisant de près de 50 % les coûts et la complexité de la sauvegarde et de la restauration des données. Le siège social d'Arcserve se situe à Minneapolis, dans le Minnesota, et la société est implantée dans le monde entier. Découvrez-en plus sur www.arcserve.com et suivez @Arcserve sur Twitter.

