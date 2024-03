Les principaux dirigeants et ministres du secteur pétrolier se rendent à Houston cette semaine pour l'une des plus grandes conférences mondiales sur l'énergie, encouragés par des fusions spectaculaires, des prix du pétrole stables et une pression moindre en faveur d'un passage à grande échelle aux carburants propres.

Les prix mondiaux du pétrole se sont maintenus dans une fourchette comprise entre 75 et 85 dollars le baril, un niveau qui alimente les profits mais ne nuit pas à la croissance économique, malgré la guerre en Europe de l'Est et les troubles au Moyen-Orient. Les marchés boursiers continuent de stimuler les transactions, ce qui rend les grandes sociétés pétrolières encore plus importantes.

La conférence annuelle CERAWeek se tient alors que la demande de pétrole et de gaz continue d'augmenter, tout comme celle de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et des biocarburants. Les marchés de l'énergie se sont adaptés à une réorganisation des flux mondiaux, les clients se tournant davantage vers des fournisseurs d'énergie régionaux ou s'accommodant de chaînes d'approvisionnement maritimes plus longues.

"La stabilité (des prix) est remarquable, compte tenu de l'agitation géopolitique", a déclaré Daniel Yergin, vice-président de l'organisateur de la conférence, S&P Global, et auteur lauréat du prix Pulitzer sur l'énergie mondiale.

Contrairement aux conférences précédentes où les conversations étaient dominées par les batailles de parts de marché entre les producteurs américains de pétrole de schiste et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les discussions sur la guerre des prix ont été supplantées par les questions de sécurité énergétique, a déclaré M. Yergin.

"Lorsque la demande était faible et que les prix étaient bas, il était très facile d'envisager une transition énergétique, mais avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les chocs de prix, la sécurité énergétique est de nouveau sur la table", a ajouté M. Yergin.

Plus de 7 200 personnes sont attendues pour entendre les dernières perspectives des marchés de l'énergie de la part des dirigeants des principaux producteurs (BP, Chevron, Exxon Mobil, Saudi Aramco, Sinopec et Petronas).

L'évolution du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde et les politiques climatiques des États-Unis seront les principaux sujets abordés lors de sessions séparées par les grands exportateurs Cheniere Energy et Venture Global LNG, tandis que la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, et le conseiller de la Maison Blanche, John Podesta, insisteront sur les objectifs de l'administration en matière de climat.

Alors que les prix du pétrole sont élevés, le gaz naturel a été submergé par une surabondance de production. Mais "cette année sera une année de transition vers un marché du gaz et de l'électricité beaucoup plus haussier l'année prochaine", a déclaré Vikas Dwivedi, stratège en énergie au sein de la société financière Macquarie Group.

Les principaux ministres du pétrole de l'Arabie saoudite, du Koweït et de l'Irak sont notoirement absents cette année, qui se déroule pendant le mois sacré du Ramadan. Aucun représentant de la Russie n'est attendu, après avoir été absent l'année dernière.

L'absence de l'OPEP survient alors que les prix mondiaux oscillent autour de 85 dollars le baril, un niveau qui, selon M. Dwivedi, permet de couvrir les budgets des membres, mais n'accélère pas la transition vers les véhicules électriques et les carburants renouvelables.

L'OPEP prévoit une demande de pétrole et une croissance économique relativement fortes, ce qui encourage les activités pétrolières et gazières et les fusions. L'année dernière, les transactions énergétiques américaines, d'une valeur de plus de 250 milliards de dollars, ont suscité des craintes de concentration et un ralentissement des approbations réglementaires.

Les préoccupations climatiques se reflètent dans les sessions de la conférence consacrées aux technologies de séquestration du carbone et aux carburants à base d'hydrogène, qui sont devenus deux des moyens préférés de l'industrie pétrolière pour lutter contre le réchauffement de la planète. Le rôle de l'intelligence artificielle dans la production d'énergie et les émissions de carbone sont des sujets de premier plan cette année.

La volonté des consommateurs d'énergie de payer plus cher pour des carburants propres ou pour de nouvelles technologies de lutte contre les émissions "est un problème croissant, tout comme la capacité des entreprises énergétiques à générer un retour sur investissement adéquat", a déclaré Joe Scalise, responsable de l'énergie et des ressources naturelles au sein de la société de conseil Bain & Co.

Les hauts et les bas du schiste américain, qui a révolutionné les marchés de l'énergie et fait des États-Unis le premier producteur mondial de brut et l'un des principaux exportateurs, ont été un sujet récurrent de la conférence CERAWeek au cours de la dernière décennie.

Cette année, les acquisitions de Chevron, ConocoPhillips et Exxon Mobil feront du trio les plus grands producteurs du principal gisement de schiste américain. Ce changement promet d'apprivoiser ce qui était un joker dans la production mondiale de pétrole. Les investissements et les méthodes de production des grandes compagnies pétrolières pourraient stabiliser les cycles d'expansion et de ralentissement du schiste.