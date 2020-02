Futur partenariat entre l'UE et le Royaume-Uni: la Commission européenne prend des mesures en vue d'entamer des négociations avec le Royaume-Uni

La Commission européenne a adressé aujourd'hui une recommandation [en anglais] au Conseil concernant l'ouverture de négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Cette recommandation se fonde sur les lignes directrices et les conclusions du Conseil européen en vigueur, ainsi que sur la déclaration politique adoptée par l'UE et le Royaume-Uni en octobre 2019. Elle comprend une proposition complète de directives de négociation, définissant la portée et les modalités du futur partenariat que l'Union européenne envisage avec le Royaume-Uni. Ces directives couvrent tous les domaines qui présentent un intérêt pour les négociations, notamment la coopération commerciale et économique, le maintien de l'ordre et la coopération judiciaire en matière pénale, la politique étrangère, la sécurité et la défense, la participation aux programmes de l'Union et d'autres domaines de coopération thématique. Un chapitre consacré à la gouvernance fournit un cadre global de gouvernance couvrant tous les domaines de coopération économique et en matière de sécurité. Le Conseil devra adopter ce projet de directives de négociation afin d'autoriser formellement la Commission à ouvrir les négociations en tant que négociateur de l'Union.

Un communiqué de presse est disponible en ligne [en anglais].