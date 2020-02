Futur partenariat entre l'UE et le Royaume-Uni : la Commission européenne reçoit un mandat pour entamer des négociations avec le Royaume-Uni

La Commission européenne se félicite de la décision prise aujourd'hui par le Conseil d'autoriser l'ouverture des négociations pour un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Les directives de négociation adoptées aujourd'hui sont fondées sur le projet de recommandation présenté par la Commission le 3 février 2020. Elles respectent pleinement les lignes directrices et les conclusions du Conseil européen, ainsi que la déclaration politique convenue entre l'UE et le Royaume-Uni en octobre 2019.

Les directives de négociation définissent la portée et les conditions du futur partenariat que l'Union européenne envisage d'établir avec le Royaume-Uni. Ces directives couvrent tous les domaines qui présentent un intérêt pour les négociations, y compris la coopération commerciale et économique, la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale, la politique étrangère, la sécurité et la défense, la participation aux programmes de l'Union et d'autres domaines thématiques de coopération. Un chapitre consacré à la gouvernance présente les grandes lignes d'un cadre global de gouvernance couvrant tous les domaines de la coopération en matière d'économie et de sécurité.

Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré à ce propos : « Nous sommes prêts à entamer des négociations avec le Royaume-Uni. Nous voulons bâtir un partenariat étroit et ambitieux dans l'intérêt supérieur des citoyens des deux côtés de la Manche. Je tiens à remercier le Parlement européen et tous les États membres pour leur confiance sans faille dans notre équipe de négociation. Nous travaillerons sans relâche pour obtenir le meilleur résultat possible.»

M. Michel Barnier, négociateur en chef de la Commission européenne, a ajouté quant à lui : « Nous sommes déterminés à parvenir à un accord qui protège les intérêts de l'UE. Nous travaillerons de concert avec le Parlement européen et tous les États membres et continuerons d'être pleinement transparents tout au long de ce processus »

Un communiqué de presse complet est disponible en ligne [en anglais].