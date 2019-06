G20-Juncker souligne l'impact du conflit commercial USA-Chine

OSAKA, Japon, 28 juin (Reuters) - Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a souligné vendredi que l'escalade du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine avait un impact négatif sur l'économie mondiale, qualifiant les relations commerciales sino-américaines de "difficiles".

S'exprimant lors d'une conférence de presse en ouverture du sommet du G20 à Osaka, au Japon, il a déclaré que l'Union européenne travaillait étroitement avec les Etats-Unis, la Chine et le Japon sur une réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont prévu de s'entretenir samedi en marge du sommet, alors que les tensions commerciales entre Washington et Pékin se sont amplifiées depuis que l'administration américaine a accusé début mai la Chine d'être revenue sur les engagements pris lors de leurs négociations. (Leika Kihara et Chris Gallagher; Jean Terzian pour le service français)