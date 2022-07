G20: La guerre en Ukraine gèle les discussions en Indonésie

NUSA DUA, Indonésie (Reuters) - Les ministres des Finances des pays du G20 sont parvenus à un "consensus fort" sur des questions telles que la sécurité alimentaire mondiale lors d'une réunion de deux jours en Indonésie, mais ils sont restés divisés sur la guerre conduite en Ukraine par la Russie.

La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a déclaré que les divergences avaient empêché les dirigeants de publier un communiqué officiel ou une déclaration conjointe, mais que le groupe était d'accord sur la nécessité de faire face à une crise de sécurité alimentaire qui s'aggrave.

Les pays occidentaux ont imposé des sanctions strictes à la Russie et l'ont accusée de crimes de guerre en Ukraine, ce que Moscou a nié. D'autres pays du G20, dont la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, ont été plus discrets dans leur réponse.

"C'est une période difficile parce que la Russie fait partie du G20 et n'est pas d'accord avec nous sur la façon de caractériser la guerre", a déclaré Janet Yellen.

Mais les analystes soulignent que l'incapacité à s'entendre sur un communiqué reflétait l'impuissance du G20.

Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani, espérait que les délégués à la réunion de cette semaine pourraient aborder conjointement la hausse des prix des matières premières, l'escalade de la crise de la sécurité alimentaire et les effets d'entraînement sur la capacité des pays à faible revenu à rembourser leur dette.

Les pays occidentaux, préoccupés par la situation du crédit en Chine de la Chine, faisaient pression sur le pays pour qu'il restructure les contrats de dette et transforme son rôle en "un rôle qui (contribue) au pays plutôt qu'en un rôle d'endettement et de servitude", a déclaré l'ambassadeur américain au Japon. Rahm Emmanuel.

