G20-Les Etats-Unis et leurs alliés demande de maintenir la pression sur la Russie

NEW DELHI, 2 mars (Reuters) - Les États-Unis et leurs alliés européens ont exhorté jeudi les pays du G20 à maintenir la pression sur Moscou pour mettre fin au conflit en Ukraine qui, selon eux, a déstabilisé le monde.

La Russie a de son côté accusé l'Occident de transformer l'ordre du jour du G20 en "farce" et a déclaré que les délégations occidentales voulaient rejeter la responsabilité de leurs échecs économiques sur Moscou.

La guerre que la Russie mène en Ukraine depuis un an reste au centre de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 réunis jeudi à New Delhi. La Russie décrit son action en Ukraine comme une "opération militaire spéciale" visant à éliminer les menaces à la sécurité.

"Nous devons continuer à appeler la Russie à mettre fin à sa guerre d'agression et à se retirer de l'Ukraine au nom de la paix internationale et de la stabilité économique", a déclaré aux journaliste le secrétaire d'État américain Antony Blinken, après son discours lors de la réunion à huis clos.

"Malheureusement, un membre du G20 empêche les 19 autres de concentrer tous leurs efforts sur ces questions pour lesquelles le G20 a été créé", a dit de son côté la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, alors qu'elle s'adressait au ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov.

"Je vous demande, Monsieur Lavrov, de revenir à la pleine application du traité New Start et de reprendre le dialogue avec les États-Unis. Car, comme la Chine l'a souligné à juste titre dans son plan de paix en 12 points, la menace des armes nucléaires devrait être exclue", a-t-elle ajouté.

Le président Vladimir Poutine a annoncé la semaine dernière la décision de la Russie de suspendre sa participation au traité New Start de réduction des armes stratégiques.

"Le G20 doit réagir fermement, comme il l'a fait lors du sommet de Bali", a déclaré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, faisant référence à la réunion de novembre en Indonésie.

Dans un discours inaugural, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a appelé jeudi les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 à trouver un terrain d'entente sur les questions globales.

"Vous vous réunissez à un moment de profondes divisions mondiales", a déclaré Narendra Modi dans un message vidéo.

"Nous ne devons pas permettre que des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre ensemble entravent ceux que nous pouvons", a-t-il ajouté.

L'Inde, qui assure la présidence du G20 cette année, refuse de blâmer la Russie pour l'offensive en Ukraine et cherche une solution diplomatique tout en augmentant fortement ses achats de pétrole russe.

Le G20 est un groupement économique qui comprend les pays riches du G7 ainsi que la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Australie et l'Arabie saoudite. (Avec la contribution d'Aftab Ahmed et Sarita Shaganti Singh, rédigé par Shilpa Jamkhandikar et Miral Fahmy ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)