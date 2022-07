G20-Sommet cette semaine à Bali sur fond de divergences sur la Russie

6 juillet (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réuniront jeudi et vendredi à Bali, en Indonésie, pour un sommet qui sera assombri par la guerre en Ukraine, la participation de la Russie ayant créé des divergences au sein du bloc.

Le G20, groupe des 20 économies les plus développées, comprend des pays occidentaux qui ont accusé Moscou de crimes de guerre en Ukraine et lui ont imposé des sanctions, mais aussi des pays comme la Chine, l'Indonésie, l'Inde et l'Afrique du Sud qui n'ont pas suivi ce mouvement.

Ce sera la première fois que les ministres des Affaires étrangères du G20 rencontreront le ministre russe Sergueï Lavrov depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février.

Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Christian Wagner, a déclaré qu'il ne s'agirait ni d'un "sommet normal" ni de "business as usual".

L'Allemagne assure la présidence du G7 et se coordonnera à Bali sur la manière de répondre à Sergueï Lavrov en relation à la guerre en Ukraine, a-t-il ajouté.

De hauts responsables britanniques, canadiens et américains ont quitté en avril dernier une réunion du G20 à Washington, à laquelle des représentants russes participaient. Un porte-parole du département d'État américain a indiqué que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken participera activement à la réunion tout en "restant fidèle à un autre objectif primordial, à savoir le fait qu'on ne peut pas faire comme d'habitude avec la Fédération de Russie".

Antony Blinken rencontrera le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Bali, mais aucune rencontre n'est prévue avec son homologue russe.

TEMPÊTE GÉOPOLITIQUE

Pays hôte de la réunion, l'Indonésie, qui doit également accueillir la rencontre des ministres des Finances du G20 la semaine prochaine, se retrouve au centre d'une tempête géopolitique sur fond de guerre en Ukraine, les Occidentaux menaçant de boycotter les réunions en raison de la présence de la Russie dans le forum.

Le président indonésien Joko Widodo, jusqu'à récemment peu actif sur les questions de politique étrangère, s'est rendu à Kyiv et à Moscou pour rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine et tenter de convaincre ce dernier de lever le blocus sur les exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire.

Les Occidentaux ont finalement décidé que boycotter les réunions et laisser la parole à la Russie serait contre-productif, estime Max Bergmann, expert de la Russie et de l'Europe et ancien haut fonctionnaire du département d'État américain.

"Si vous ne vous montrez pas, et que les Russes ont la parole avec des pays très importants comme l'Indonésie, l'Inde et d'autres, ils peuvent faire valoir leurs arguments sans opposition", a-t-il déclaré.

(Reportage Alexander Ratz à Berlin, David Brunnstrom à Washington et Kate Lamb à Sydney; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)