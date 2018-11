G20-Trump annule une rencontre prévue avec Poutine

WASHINGTON, 29 novembre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi qu'il ne rencontrerait pas son homologue russe, Vladimir Poutine, au sommet du G20 organisé vendredi et samedi en Argentine, une décision qu'il justifie par les nouvelles tensions entre Kiev et Moscou.

"Dans la mesure où les navires et les marins n'ont pas été remis à l'Ukraine par la Russie, j'ai décidé qu'il serait mieux pour tout le monde d'annuler la rencontre prévue en Argentine avec le président Vladimir Poutine. Je participerai avec enthousiasme à un autre sommet dès que la question aura été trouvé une réponse", a écrit le chef d'Etat américain sur son compte Twitter.

Donald Trump déclarait une heure auparavant à des journalistes qu'il rencontrerait sans doute Vladimir Poutine, jugeant que "le moment était propice à une réunion".

Selon l'agence de presse russe Interfax, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a dit ne pas avoir été informé de la décision américaine.

Les forces russes ont ouvert le feu et arraisonné dimanche trois bâtiments de guerre ukrainiens qu'elles accusent d'avoir franchi illégalement la frontière maritime russe et de ne pas avoir obtempéré aux sommations.

Ce nouvel épisode a ravivé les tensions entre Occidentaux, qui soutiennent le gouvernement de Kiev, et Russes, qui ont annexé la Crimée en 2014 et qui appuient les séparatistes pro-russes actifs dans l'est de l'Ukraine. (Makini Brice, Nicolas Delame pour le service français)