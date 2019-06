G20-Tusk invite l'Iran à respecter l'accord de 2015 sur le nucléaire

OSAKA, Japon, 28 juin (Reuters) - Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a fait part vendredi de ses inquiétudes quant à de possibles manquements de l'Iran aux engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, soulignant que l'Union européenne continuait de surveiller les activités nucléaires de Téhéran.

"Nous demandons instamment à l'Iran de poursuivre la mise en oeuvre de tous les engagements pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire, et nous prenons très au sérieux toute possible violation de ses engagements", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en ouverture du sommet du G20 à Osaka, au Japon.

Donald Tusk a par ailleurs souligné la nécessité de maintenir ouverts les canaux de communication avec l'Iran.

Un an jour pour jour après la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord de 2015 et de rétablir des sanctions contre l'Iran, les autorités iraniennes ont annoncé le 8 mai dernier qu'elles suspendaient certains engagements pris dans le cadre du Plan d'action global conjoint (PAGC) signé en 2015 à Vienne par l'Iran et les puissances du P5+1 (Etats-Unis-Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne).

Téhéran reproche aux autres signataires de l'accord, Européens en tête, de ne pas avoir suffisamment agi pour le protéger des sanctions rétablies par les Etats-Unis, qui frappent très durement son économie.

Selon des sources diplomatiques, les stocks iraniens d'uranium enrichi sont toujours inférieurs au plafond fixé par le PAGC mais s'en rapprochent.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, les Européens ont martelé mercredi qu'il n'y avait "pas d'alternative crédible et pacifique" au texte de 2015 et ont exhorté l'Iran à rester dans les limites fixées par ce cadre.

L'avenir plus incertain que jamais de l'accord de 2015 vient s'ajouter aux tensions militaires entre l'Iran et les Etats-Unis dans le Golfe.

S'exprimant lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, en marge du sommet du G20, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la région du Golfe se trouvait à un "carrefour entre la guerre et la paix", selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. (Leika Kihara et Chris Gallagher, Ben Blanchard à Pékin; Jean Terzian et Henri-Pierre André pour le service français)