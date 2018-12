G5 Sahel : forte mobilisation de la BEI en faveur d'un Sahel stable et prospère

600 millions d'euros d'investissements pour renforcer l'intégration régionale des pays du G5 Sahel dont 250 millions d'euros sur des projets d'investissements prioritaires

La Banque européenne d'investissement (BEI) a pris part à la Conférence de Coordination des partenaires et des bailleurs de fonds du G5 Sahel qui s'est tenue le jeudi 6 décembre 2018 à Nouakchott. Cette rencontre internationale avait pour objectif de soutenir la Stratégie pour le développement et la sécurité (SDS) adoptée en 2016 par le G5 Sahel. Le Programme d'Investissements Prioritaires (PIP), document de mise en œuvre de la SDS, comprend 40 projets structurants pour un montant total de près de 2 milliards d'euros dont 13% ont déjà été sécurisés par les États-membres.

Il s'agit de la première phase (2019 - 2021) d'un ambitieux plan de développement s'articulant autour des quatre axes stratégiques de l'organisation régionale : la gouvernance (81 millions d'euros), la résilience (200 millions d'euros), la sécurité (396 millions d'euros) et les infrastructures (1 milliard d'euros).

Les projets du PIP privilégient les régions frontalières de l'Ouest (Mali - Mauritanie), du Centre (Burkina Faso- Mali- Niger) et de l'Est (Niger-Tchad) de l'espace du G5 Sahel. Les populations de ces zones - y compris les personnes déplacées internes et les réfugiés - feront l'objet d'une attention particulière en matière d'investissement en infrastructures.

Lors de la Conférence, la BEI a confirmé son soutien, plus particulièrement pour les deux axes d'action suivants : les projets d'infrastructures et les projets relatifs à la résilience et au développement humain, qui dont des secteurs d'activité importants pour la BEI. La BEI a également déclaré qu'elle poursuivra son engagement dans le Sahel pour la période visée (2019 - 2021) avec un financement global de 600 millions d'euros pour soutenir le secteur privé ainsi que le secteur public dont 250 millions d'euros seront dédiés au PIP, ce qui représente 40% du montant global dédié.

Lors de la conférence, la BEI a signé avec le Ministre du Plan du Niger et le Commissaire de la Commission Européenne pour la Coopération Internationale et le Développement une déclaration d'intention pour le financement á hauteur de 57 millions d'euros du projet d'extension du réseau électrique au Niger (NELACEP II) qui sera combiné avec une subvention de plus de 18 millions d'euros du Fonds fiduciaire UE- Afrique.

En prenant part à cette rencontre, la Banque de l'Union Européenne met à disposition des cinq Etats-membres du G5 Sahel un financement d'envergure et stratégique - qui donne un nouvel élan à près de cinquante ans de partenariat fort et fructueux.

Ces nouveaux financements reflètent la forte mobilisation de la BEI dans le Sahel, tant en faveur du secteur public que du secteur privé, et sur des projets tels que l'interconnexion électrique entre le Mali et la Guinée financée par la Banque à hauteur de 130 millions d'euros, l'interconnexion des réseaux électriques Tchad-Cameroun, l'approvisionnement de l'eau en Niger, la télécommunication mobile et l'infrastructure portuaire en Mauritanie ou encore les énergies renouvelables et le soutien aux PME au Burkina Faso. Ces projets seront réalisés dans le cadre du développement durable des économies et dans l'objectif de soutenir l'intégration régionale des pays du G5 Sahel.

Ce nouvel engagement marque la confiance de la BEI dans la capacité du PIP à changer de façon significative la situation socio-économique du Sahel. Conformément au calendrier adopté par le G5 Sahel, ce programme d'envergure s'échelonnera entre 2019 et 2021.

Pour le G5 Sahel, l'annonce de la BEI marque un tournant lui permettant de renforcer sa relation avec les institutions de l'Union européenne dans le domaine de l'investissement. Il s'agit également d'une précieuse marque de confiance témoignée à l'organisation régionale ainsi qu'à ses Etats membres.