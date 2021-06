G7-Bruno Le Maire se battra pour un taux d'IS global "le plus élevé possible"

PARIS, 5 juin (Reuters) - Le ministre français de l'Economie Bruno le maire a salué samedi l'accord des ministres des Finances du G7 sur un taux plancher global pour l'impôt sur les sociétés, tout en promettant de lutter pour parvenir à un chiffre supérieur à 15%.

"C'est un point de départ et dans les mois qui viennent nous allons nous battre pour que ce taux d'imposition minimal à l'impôt sur les sociétés soit le plus élevé possible", a déclaré Bruno le Maire dans un tweet.

"Le combat va se poursuivre, au G20, à l'OCDE, mais l'étape qui a été franchie ici à londres dans le cadre du G7, c'est une étape historique et qui doit nous remplir, nous tous Français (...) de fierté", a-t-il ajouté. (Gilles Guillaume et Mathieu Rosemain)