G7-Conférence de presse commune Macron-Trump lundi - Maison blanche

WASHINGTON, 26 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron tiendront une conférence de presse commune lundi, en conclusion du sommet du G7 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), a fait savoir dimanche la Maison blanche.

Dans le programme quotidien qu'elle transmet à la presse, la présidence américaine indique que la conférence de presse aura lieu à 15h30 (13h30 GMT) à la suite de la session de clôture du G7. Elle ne donne pas d'autres détails.

Lors d'un déjeuner de travail samedi à quelques heures de l'ouverture du sommet, Donald Trump et Emmanuel Macron ont discuté en tête-à-tête des crises internationales et des tensions commerciales, deux points de désaccord entre Paris et Washington. Le président américain a ensuite loué via Twitter la qualité de son échange avec le président français.

Donald Trump a souligné dimanche que les dirigeants du G7 s'entendaient "très bien", comme pour écarter l'idée d'un scénario "à la Malbaie" - la volte-face de dernière minute du président américain lors du G7 au Canada en juin 2018.

Mais les désaccords sont nombreux entre les dirigeants des démocraties libérales, qu'il s'agisse du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, du nucléaire iranien ou encore de la question du retour de la Russie dans un format G8.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a fait dimanche une escale de quelques heures à Biarritz, une visite impromptue qualifiée de "surprise" par un représentant de la Maison blanche.

L'Elysée a assuré avoir prévenu Trump et les Européens de la visite de Zarif. (Susan Cornwell; Jean Terzian pour le service français)