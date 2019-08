G7-Idlib ne doit pas être passé sous silence à Biarritz-Macron

PARIS, 21 août (Reuters) - La situation dans la province syrienne d'Idlib, soumise depuis trois mois à des bombardements de l'armée syrienne avec l'appui de son allié russe, ne doit pas "être tue" lors du sommet du G7 qui s'ouvre samedi à Biarritz pour trois jours, a déclaré mercredi Emmanuel Macron.

"Je souhaite que lors de ce G7 on puisse avoir un message très clair sur les règles et valeurs qui sont les nôtres et un rappel de respect des valeurs humanitaires", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle, à Paris.

"J'ai commencé à le faire en marge, plutôt en introduction de la discussion avec le président Poutine" lundi à Brégançon (Var), a-t-il poursuivi. "Ce qui se passe à Idlib ne peut pas être tu autour de la table du G7, il faut je pense que nous ayons aussi un message très clair sur le respect du droit humanitaire et de la protection des populations civiles."

Située dans le nord-ouest de la Syrie, la province d'Idlib, dernière enclave tenue par des rebelles syriens et des groupes djihadistes, est bombardée depuis plus de trois mois par l'artillerie du régime et de son allié russe, faisant plusieurs centaines de victimes.

(Marine Pennetier, avec Simon Carraud)