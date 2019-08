G7-L'invitation de Zarif était une "surprise" pour Trump-source

BIARRITZ, 25 août (Reuters) - La venue du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, dimanche à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) en marge du sommet du G7 était une surprise pour le président américain Donald Trump, a déclaré un responsable de la Maison blanche.

"Ce fut une surprise", a dit à Reuters ce responsable, précisant qu'il n'y avait pas de rencontre prévue "pour le moment" entre membres de la délégation américaine et Mohammad Javad Zarif à Biarritz.

Un peu plus tôt, l'Elysée avait confirmé la venue du ministre iranien des Affaires étrangères dans la station balnéaire française, précisant que l'invitation avait été lancée à l'issue du dîner informel des dirigeants du G7 samedi et assurant travailler en "transparence" avec Washington et ses partenaires européens. (Jeff Mason, Marine Pennetier pour le service français, édité par Simon Carraud)