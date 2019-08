G7-Le Réseau Action Climat, collectif d'ONG, boycotte le sommet

(Actualisé avec Coordination Sud, dernier paragraphe)

PARIS, 22 août (Reuters) - Le Réseau Action Climat a annoncé jeudi avoir décidé de boycotter le sommet du G7 qui s'ouvre samedi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) pour dénoncer ce qu'il qualifie de mise à l'écart de la société civile par l'Elysée.

La présidence de la République "a décidé de limiter le nombre d'accréditations des ONG à un niveau historiquement bas et de les garder à l'écart du sommet", explique dans un communiqué ce collectif qui fédère plusieurs associations dont Greenpeace et les branches françaises du WWF et d'Oxfam.

Selon lui, avec un nombre d'accréditations limité à 25 "contre près d'une centaine les années précédentes", auquel s'ajoute le fait que les ONG n'auront accès ni au sommet ni au centre de presse, "les conditions pour une consultation et une association effective de la société civile ne sont aujourd'hui pas réunies."

Au-delà de ce qu'elles considèrent comme une "entrave" au travail de la société civile sur place, les associations membres du réseau craignent que ce précédent ne menace également son inclusion lors des prochains sommets des sept pays parmi les plus puissants de la planète, en particulier l'an prochain, lorsque les Etats-Unis succèderont à la France à la présidence tournante de ce groupe informel.

Une situation d'autant plus dommageable selon ces ONG que la voix de la société civile est "essentielle" pour rappeler aux participants (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni, auxquels s'ajoute l'Union européenne) leur devoir d'agir pour limiter le réchauffement climatique, "alors même que leurs engagements et leurs politiques climatiques sont largement insuffisants pour respecter l'Accord de Paris" qui vise à limiter la hausse des températures à 1,5°C d'ici à la fin du siècle.

Coordination Sud, collectif de 170 ONG, a envisagé de boycotter une invitation à un déjeuner avec Emmanuel Macron prévu vendredi pour protester contre l'interdiction d'accès des associations au centre international de presse du G7 de Biarritz. Juste après l'envoi d'un communiqué en ce sens, le collectif dit avoir reçu un appel de l’Élysée confirmant l’accréditation de 30 ONG au centre de presse. (Myriam Rivet, édité par Elizabeth Pineau)