G7-Macron confirme qu'il n'y aura pas de communiqué final "pré-négocié" à Biarritz

PARIS, 21 août (Reuters) - Emmanuel Macron a confirmé mercredi qu'il n'y aurait pas de communiqué final "pré-négocié" au sommet du G7 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) afin d'éviter des "zooms" sur les désaccords, précisant qu'il pourrait toutefois y avoir de potentiels communiqués au cas par cas suivant les points de convergence.

"Le G7 reste pour moi un format pertinent et nous avons voulu en garder la sève et c'est pourquoi j'ai décidé un changement de méthode et la fin du communiqué pré-négocié", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle à Paris, à trois jours de l'ouverture du sommet du club des démocraties libérales (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni). "Parce qu'au fond le G7 était devenu une enceinte de zoom sur les désaccords".

"Nous n'avions plus du coup de discussions qui étaient le coeur même du projet initial", a-t-il poursuivi. Donc "j'assume pleinement son caractère informel, le samedi soir et le dimanche matin."

Les communiqués finaux, "ce sont des chicayas de bureaucrates et d'Etat profond", a-t-il ajouté. "On verra s'il y a matière à faire des communiqués" sur certains dossiers. (Marine Pennetier, avec Simon Carraud)